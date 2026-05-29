検察内の不祥事に、検察はコメントせず。大阪地検・元検事正の性暴力裁判に見る「司法の閉鎖性」

検察の現場で起きた性被害を、それまで多くの性暴力事件を担当した女性検事が被害者として告発する。そんな切ないことがあるだろうか。

しかも、その過程でPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症し、検察官として誇りをもってやっていた仕事ができなくなり、2026年4月30日に辞職を余儀なくされた。それがひかりさん（仮名）が訴える、大阪地検の元検事正・北川健太郎被告による性暴力裁判だ。

いったいなぜこのようなことになっているのか。そして問題点はなにか。多くの性暴力の裁判を傍聴し、今回の事件も取材を続けてきたライターの小川たまかさんが詳しく伝える後編。

前編では、誤解も多々ある事件を振り返った。ひかりさんがていることから、ひかりさんと弁護士は準強制性交致傷罪に訴因変更するよう伝えているが、検察側からは納得できる説明がないまま避けられているという。

中編では、今回の事件においては被告人が守ろうとしているものが「検察のメンツ」である、というねじれがある中、PTSDが性暴力裁判との関係性を綴った。

後編では、ひかりさんが訴えるねじれの背景にある「司法の閉鎖性」についてお伝えする。

※記事内に、性犯罪事件の被害内容を記載しています。

検察、裁判所……背景にある司法の閉鎖性

性犯罪の裁判において、「属人的であることよりも問題なのは、そのバラつきや判断基準が、外側からはほとんどわからないことだ」と前述した。

ひかりさんの事件については、被害者が検察と対立する構図となってしまっている理不尽さがあるが、その他の性犯罪事件において、被害者が警察や検察の捜査に感謝を感じているケースももちろんある。ひかりさん自身も、かつては検察内で性犯罪事件を担当していた。

しかし一方で、「不起訴に納得できない」「検察から二次加害を受けたが、それをどこに訴えれば良いのかわからない」といった経験を持つ人もいる。被害者が頼りとする司法が「ガチャ」のような状況だとすれば問題であるし、検察の対応にどのような問題があるのかを外部から知る術はほとんどない。

ひかりさんは3月に出した法務大臣と最高検検事総長宛ての「要望書」の中で、2019年12月に広島地検検事が次席検事によるパワハラや過労によって自死に追い込まれた被害について触れている。この件は2024年9月に遺族が国賠訴訟を提起。2026年2月に国が遺族に1億9400万円を支払い和解が成立している。

和解に至るまでの期間はちょうど北川被告の事件で初公判が開かれてからの時期と一致している。ひかりさんは、和解時に法務省が「同じような事案が発生した時の対応の方針や、良好な職場環境を確保することなどについて各地検の幹部に周知するための通知を出す」とコメントしていたにもかかわらず、ひかりさんを辞職に追い込むような状況をそのままにしたとして批判している。

このような事件があり、被害者が記者会見を行なって報道が続いた場合、民間企業や組織であれば記者会見での説明を余儀なくされる。しかしこれまでのところ、検察はこの件についてコメントしていない。第三者委員会を設置して実態調査を求めた要望書にも、期日までの回答はなかった。

公判中の個別の事件についてコメントできないというのはわかる。しかし今回の件は検察内での不祥事であり、不祥事を起こした組織としての説明責任はあるはずだ。適切な情報開示を行わず、説明責任を負わない組織は腐敗の温床になる。

通常であれば、このような両者の対立の場合、報道は双方への取材が必要である。しかし検察が沈黙を通すことで、結果的にひかりさん側の主張についてもすべてを報じづらいと判断される場合もある。

そもそも検察と裁判所は、取材のハードルが高い組織である。

検察の広報窓口は次席検事のみで、それ以外の検察官はマスコミ対応を禁止されている。次席検事の対応も組織に認められる範囲の最小限であり、司法記者以外の記者となると、さらに取材しづらい。

今回のように、なぜ情報が開示されないのか、の理由すら容易には引き出せない。

2025年、大阪高裁の性虐待事件逆転無罪判決

閉鎖性は、司法全体の構造的な問題でもある。その一端を示す例が昨年もあった。

2025年1月、大阪高裁で性虐待事件の逆転無罪判決があった。しかしこの無罪判決は一切報道されていない。理由は、裁判所が判決文を司法記者にさえ非開示にしたからだ。判決を傍聴していた記者はいたが、性虐待であること以外はほとんど内容がわからなかったという。※刑事事件では判決文が一般に公開されない代わりに、法廷で判決文の読み上げが行われる。基本的には全文が読み上げられるが、性犯罪などの場合に内容の一部が伏せられることがある。また、司法記者は判決文や判決要旨を取り寄せることができる。

この判決を出したのは飯島健太郎裁判長で、その前月である2024年12月に滋賀医科大学の男子学生2人に逆転の無罪判決を出していた。この判決は報道の後で一部から批判の声が上がり、大阪地裁前で抗議のスタンディングが行われる事態となっていた。

司法記者が非開示の理由を問い合わせたが、性虐待事案であるからという以外の説明はなかったようだ。複数の記者に意見を聞いたが、判決文を司法記者でも確認できないケースは滅多にないのではないか、という。私も、性虐待事件だから判決文が司法記者でも見られない、というケースはこれまで聞いたことがない。

2019年3月には、4件の性犯罪無罪判決が相次いで報道されたことで全国でフラワーデモが起こり、2023年の法改正にもつながった。同じ裁判官による性犯罪の無罪判決が続いて報道されることで、抗議の声が高まることを懸念したのではないか。これは推測に過ぎないが、そう考えてしまう。

説明のない非開示自体が、司法の閉鎖性を象徴している。北川被告の事件で検察が沈黙を続けているのと構造は同じだ。判決が報道されなければ、社会的な検証も批判も起こらない。非開示は、その回路を最初から断つことになる。

司法は自らをどこまで検証できるのか

性犯罪事件は、被害者供述の信用性が争点となりやすい。しかし、検察内でその「信用性」を誰がどのような基準で判断しているのか、外側からは見えにくい場合がある。

訴因変更がなぜ行われないのか。その理由や判断基準が十分に説明されないまま、被害者側が置き去りにされているのはなぜなのか。

しかも今回、疑問を呈しているのは、刑事手続きを熟知した元検事の弁護士と、現役検事として性犯罪事件を扱ってきた被害当事者である。司法制度を理解している側の人間ですら、十分な説明や情報にたどり着けないのであれば、一般市民にとってはなおさらだろう。

検察や裁判所は、強大な権限を持つ一方で、外部からの検証が難しい組織でもある。

もちろん個別事件について慎重な対応が求められるのは当然だ。しかし、説明責任まで放棄して良い理由にはならない。ひかりさんの事件は、一人の検事正が起こした性犯罪事件であると同時に、「司法は自らをどこまで検証できるのか」という問題を社会に突きつけている。

【前編】被告は大阪地検の元トップ。性被害を告発した女性検事が辞任を余儀なくされるまで