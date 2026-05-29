ロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡが２９日、神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホールで、２３会場３３公演を巡るホールツアー「ＵＮＥＮＤＩＮＧ ＪＯＵＲＮＥＹ−ＦＯＲＥＶＥＲ−」を開幕させ、地元凱旋（がいせん）を果たした。ボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩ（５６）以外の４人は秦野市出身で、バンド結成日にあたる同日に初の地元ライブが実現。２月１７日に５６歳で死去したドラム・真矢さんの思いも連れ、パワーアップしたＬＵＮＡ ＳＥＡを見せつけた。

１９８９年の結成から３７年の時を経て、故郷に帰還を果たした。秦野駅には、電光掲示板の「おかえりなさい！」というメッセージや「ＷＥＬＣＯＭＥ ｔｏ ＨＡＤＡＮＯ」と書かれたパネルが掲出された。同公演のために会場までアクセスする電車やバスが増便されるなど、地元の温かさに触れる初日となった。

１４００人のＳＬＡＶＥ（ファンの呼称）に迎えられ、ＲＹＵＩＣＨＩは「初の秦野！会いたかったぜ！」と雄たけびを上げて「今夜は真矢の思いも連れてきた。飛ばしていくぞ！飛ばしていくぞ！飛ばしていくぞ！」と気合の三連発。冒頭からコール＆レスポンスが飛び交う展開となり、メンバーの笑顔が咲いた。

昨年１１月にＬＵＮＡ ＳＥＡの楽曲が秦野駅の列車接近メロディーに採用され、真矢さんが観光親善大使を務めていたこともあって同市と急接近し、今回のステージが実現した。ベース・Ｊ（５５）は「今日ここでやれて感無量です。こんなやつらを温かく迎えてくれてくれてありがとうございます！」と頭を下げた。

２時間半の公演では、代表曲「ＲＯＳＩＥＲ」から最新曲「ＦＯＲＥＶＥＲ」までの全１６曲を届け、成長した姿を提示。３７歳の誕生日を迎えたＬＵＮＡ ＳＥＡに向け、ＳＬＡＶＥがバースデーソングをプレゼントする場面も。愛に包まれた初日となり、ＲＹＵＩＣＨＩは「秦野！愛しているよ！」と叫んだ。１２月に東京と兵庫での追加公演も決定。地元でのパワーチャージを終え、最終日まで駆け抜ける