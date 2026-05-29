気象台によると、桜島の南岳山頂火口で29日午後7時17分に噴火があり、噴煙が火口から1200mの高さまで上がりました。中量の噴煙が南東に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で噴火が発生した場合には、２９日２１時から２４時までは火口から南方向、３０日０９時から１２時までは火口から南東方向に降灰が予想されます。

２９日１８時から３０日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２９日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ６０ｋｍ ５ｋｍ

▼２９日２１時から２４時まで 南（指宿方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼３０日００時から０３時まで 南西（鹿児島市谷山方向） ２０ｋｍ ３ｋｍ

▼３０日０３時から０６時まで 西（鹿児島市街方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼３０日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ２０ｋｍ ２ｋｍ

▼３０日０９時から１２時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ２０ｋｍ ２ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、指宿市、南九州市、日置市、姶良市、薩摩川内市、霧島市

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