東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。台風6号についても詳しくお伝えします。



【土日の天気】

土日ともに晴れて、お出かけ日和となるでしょう。よく晴れる分、紫外線が強くなるので、外出する際は注意が必要です。また、暑さも厳しくなる見込みで、日曜日は35℃に達する所もありそうです。暑さ対策は万全にして、お出かけを楽しんでください。





【台風6号の進路図】現在、フィリピンの東にある台風6号は、今後、発達しながら北へ進む見込みです。6月1日には沖縄へ最接近し、2日には九州に接近、上陸する恐れがあります。九州北部にも予報円がかかっており、台風の今後の動きに注意が必要です。3日以降は九州の東へ離れる見通しです。【台風6号の雨と風の予想】最新の雨と風の予想を見ると、1日に沖縄に最も近づきますが、九州にも雨雲がかかり始める予想です。2日になると九州へ近づき、2日午後から3日午前中に九州に最も近づく見通しです。現在の予想では鹿児島に上陸する可能性を示していますが、この進路を通ると、九州の東側で雨が強くなります。福岡では、大分との県境の地域で雨の量が増える恐れがあります。また、大潮の時期で通常よりも満潮時の潮位が高くなっているので、高潮に警戒が必要です。3日午後以降は台風が離れ、影響が小さくなる見通しです。最新の情報をこまめに確認し、早めの備えを心がけてください。