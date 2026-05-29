フォロワー360万超のTikToker・なな茶、第一子女児出産 分娩時間は16時間「お母さんにしてくれてありがとう」【全文】
フォロワー360万超のTikToker・なな茶が29日、自身のインスタグラムを更新。第一子となる女児の出産を報告した。
【写真】我が子との写真とともに、第一子女児出産を報告したなな茶
「この度、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告したなな茶。「分娩時間は16時間、3674グラムの大きくて立派な赤ちゃんです」と伝えた。「お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありまし」と振り返りつつ「医療スタッフの皆さんのおかげで、現在は母子ともに無事に過ごしております」と報告した。
そして「16時間に及ぶ闘いの末、初めて我が子を抱っこした瞬間、それまでの怖さも痛みも一瞬で吹き飛ぶほどの愛おしさが込み上げてきました」と感激の思いをつづり「ついに私も『お母さん』になったんだな、と涙が止まりませんでした。命がけで生まれてきてくれて、私をお母さんにしてくれて、本当にありがとう」と我が子への感謝を言葉にした。
「なかなかSNSが更新できず心配してくださった皆さま、そしてこれまで温かく見守り応援してくださった皆さま、本当に本当にありがとうございました」とファンに呼びかけ「これからは新米ママとして、我が子と共に一歩ずつ歩んでいきたいと思います。マイペースに頑張りますっ」と結んだ。
【全文】
この度、第一子となる女の子を出産いたしました。
分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです
お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありましたが、医療スタッフの皆さんのおかげで、現在は母子ともに無事に過ごしております
16時間に及ぶ闘いの末、初めて我が子を抱っこした瞬間、それまでの怖さも痛みも一瞬で吹き飛ぶほどの愛おしさが込み上げてきました。
ついに私も「お母さん」になったんだな、と涙が止まりませんでした。
命がけで生まれてきてくれて、私をお母さんにしてくれて、本当にありがとう。
なかなかSNSが更新できず心配してくださった皆さま、そしてこれまで温かく見守り応援してくださった皆さま、本当に本当にありがとうございました
これからは新米ママとして、我が子と共に一歩ずつ歩んでいきたいと思います。
マイペースに頑張りますっ
【写真】我が子との写真とともに、第一子女児出産を報告したなな茶
「この度、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告したなな茶。「分娩時間は16時間、3674グラムの大きくて立派な赤ちゃんです」と伝えた。「お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありまし」と振り返りつつ「医療スタッフの皆さんのおかげで、現在は母子ともに無事に過ごしております」と報告した。
「なかなかSNSが更新できず心配してくださった皆さま、そしてこれまで温かく見守り応援してくださった皆さま、本当に本当にありがとうございました」とファンに呼びかけ「これからは新米ママとして、我が子と共に一歩ずつ歩んでいきたいと思います。マイペースに頑張りますっ」と結んだ。
【全文】
この度、第一子となる女の子を出産いたしました。
分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです
お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありましたが、医療スタッフの皆さんのおかげで、現在は母子ともに無事に過ごしております
16時間に及ぶ闘いの末、初めて我が子を抱っこした瞬間、それまでの怖さも痛みも一瞬で吹き飛ぶほどの愛おしさが込み上げてきました。
ついに私も「お母さん」になったんだな、と涙が止まりませんでした。
命がけで生まれてきてくれて、私をお母さんにしてくれて、本当にありがとう。
なかなかSNSが更新できず心配してくださった皆さま、そしてこれまで温かく見守り応援してくださった皆さま、本当に本当にありがとうございました
これからは新米ママとして、我が子と共に一歩ずつ歩んでいきたいと思います。
マイペースに頑張りますっ