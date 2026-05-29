現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が29日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。守備の要でもあったアレックス・オチョア外野手の退団理由は「守備の衰え」と明かした。

周囲から見れば全く問題はないように見られていたが落合氏の判断は違った。2度目のリーグ優勝を飾った2006年限りでアレックス氏は退団することになった。

「肩はあいかわらず強いんだけど、捕ってから投げるまでの動作にちょっと時間がかかるっていうところが、だんだん相手（チーム）に分かりかけてきた。センターからホームに投げるボールは衰えることはなかったけどね」

「投手を中心とした守りの野球」を掲げたチームだけに少しの衰えが退団につながった。

しかし落合氏には後悔もあった。「2003年の（守備の）印象が強烈すぎた。そこを求めすぎたのはある。アレックスがいなくなってから中日のセンターは苦労したからね」。

アレックス氏は2007年、レッドソックスとマイナー契約するも6月から広島でプレー。08年は打率・306、174安打15本塁打76打点と好成績を残す活躍を見せた。

「2004年、2006年に優勝したのはアレックスの力が大きいんだよ。オレの中では力が落ちたように見えたけれど、他球団からすれば“まだ力はある”という評価だったんだと思う」

2007年、中日の中堅は韓国LGから移籍した李炳圭（イ・ビョウギュ）氏が守り、53年ぶりの日本一を達成した。