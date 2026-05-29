J1福岡は29日に公式サイトを更新し、塚原真也暫定監督(41)が来季から正式に監督に就任すると発表した。

福岡は「暫定的に指揮を執っておりました塚原真也監督との契約を更新し、2026/27シーズンより正式にトップチーム監督として就任することで合意いたしましたので、お知らせいたします」と発表。

福岡をめぐっては今年1月、金明輝前監督による複数のコンプライアンス違反が発覚したとして同氏との契約を解消。これに伴い、ヘッドコーチだった塚原氏が暫定監督として指揮を執っていた。

塚原氏はクラブを通じ「このたび、2026／27シーズンより正式に監督に就任することとなりました。これまで支えてくださったクラブ関係者の皆さま、スポンサーの皆さま、そしてどんな時も共に戦ってくださったサポーターの皆さまに、心から感謝しています」とコメント。

続けて「百年構想リーグを戦うのは、決して簡単な道のりではありませんでした。序盤は結果が出ず、苦しい時もありましたが、4月は勝ち点を積み、5月は負けない戦いを続ける中で、選手、スタッフが一丸となり、少しずつチームとしての土台を積み上げることが出来たと感じています。しかし、まだ完成されたチームではありません。だからこそ、伸びしろがある。もっと強くなれる。もっと地域に愛されるクラブになれると信じています。選手、スタッフ、そして皆さまと共に新しい歴史をつくっていけるよう覚悟と責任を持って、アビスパ福岡のために全力を尽くします。引き続き熱い応援、よろしくお願いいたします」と決意を明かした。