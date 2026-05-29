シンディ・ローパーの名曲が彩る！『Spookiz（スプーキッズ）』新キャラ“Momo”のスポットライト映像公開

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世界で人気の3Dアニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）。あらたに迎え入れた新キャラクターであるテングのモンスター“Momo（モモ）”のスポットライト映像が5月29日21時にプレミア公開される。

■新キャラ“Momo”はテングのモンスター

『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数633万人（5月29日現在）、総再生回数33億回超え（5月29日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーションであり、アメリカをはじめとして世界中で絶大な人気を誇っている。

本作は2025年10月より、約5年ぶりとなる新シーズン『Spookiz -Monsters Awakening-』の配信を開始。本シーズンでは日本を舞台に、日本の妖怪をモチーフとした新キャラクターが登場し、大きな注目を集めている。カッパのモンスター“Kapper（キャッパー）”や、テングのモンスター“Momo（モモ）”があらたに加わり、物語に新たな魅力をもたらしている。

今回はそんな新キャラクター・Momoにフォーカスしたスポットライト映像が公開となる。テングのモンスターとして人目につかない山奥に暮らしながらも、街へ飛び出し自由に楽しむことを夢見る一面が描かれており、シンディ・ローパーの名曲「Girls Just Want To Have Fun」が使われることにより、Momoの魅力と感情をより印象的に表現している。

そしてテングのモンスター・Momoも活躍する新シーズン『Spookiz -Monsters Awakening-』は、いよいよクライマックスへ。最終話は6月5日21時から公開予定、こちらもぜひチェックしよう。

■関連リンク

『Spookiz』OFFICIAL YouTube

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『Spookiz』OFFICIAL SITE

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