THEイナズマ戦隊、新体制初作品となるミニアルバム『Happy Birthday』発売決定！全国ツアーも開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THEイナズマ戦隊が、新作ミニアルバム『Happy Birthday』を8月12日にリリースすることを発表した。

■新作を引っ提げて全国17都市を巡るツアーも開催！

さらに、ミニアルバムのリリースを記念し、全国17都市を巡る『THEイナズマ戦隊 2026 TOUR「Happy Birthday」』の開催も決定。長きにわたりライブハウスシーンを中心に走り続けてきた彼らが、あらたな作品とともに全国へ熱を届ける。

本作は、新体制となったTHEイナズマ戦隊にとっての初作品。ライブ会場での販売および公式オンラインショップ限定での取り扱いのみで、“ライブバンド”として活動を積み重ねてきたTHEイナズマ戦隊らしいリリース形態となる。会場で作品を手に取り、そのままライブで楽曲を体感する。そんな距離感の近さも、彼らの大きな魅力のひとつだ。

収録曲の詳細は後日発表予定だが、THEイナズマ戦隊ならではのまっすぐな言葉と、熱量溢れるサウンドが詰め込まれた作品に期待しよう。

また、今回のツアーではミニアルバム収録曲はもちろん、これまでバンドを支えてきた代表曲の数々も披露予定。結成29年目を迎えた今なお進化を続けるTHEイナズマ戦隊のライブは、全国各地で大きな熱狂を生み出しそうだ。

■THEイナズマ戦隊・上中丈弥（Vo）コメント

■リリース情報

2026.08.12 ON SALE

MINI ALBUM『Happy Birthday』

※ライブ会場での販売および公式オンラインショップ限定での取り扱いのみ

■関連リンク

THEイナズマ戦隊 OFFICIAL SITE

https://www.inazumasentai.com/

■【画像】『THEイナズマ戦隊 2026 TOUR「Happy Birthday」』スケジュール