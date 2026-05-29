BREIMEN高木祥太『OFF TAKE』でふらっと旧車ショップへ！気になる一台を前に思わず購入を検討

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BREIMENの高木祥太（Vo＆Ba）が、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTube チャンネル『OFF TAKE』第6弾に登場。

■「古いものに惹かれる」（高木祥太）

卓越した演奏技術と唯一無二のサウンドで注目を集める、5人組オルタナティブファンクバンドBREIMEN。2018年より現体制で活動を続ける彼らは、バンド活動のみならず各メンバーが数々のアーティストサポートも務め、その圧倒的な演奏力とセッションから生まれる自由奔放な音楽性で熱烈なファンを獲得している。

今回の動画では、「古いものに惹かれる」という高木祥太が、ふらっと旧車ショップへ。店内で気になる一台を前に思わず購入を検討するも、まさかの事実が発覚…!?

ステージ上で魅せるクールかつ圧巻のプレイとはまた違った、“オフの高木祥太”を垣間見ることができる内容となっている。

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「めんどいな…」

https://va.lnk.to/P9A5cj

■関連リンク

『OFF TAKE』OFFICIAL YouTube

『OFF TAKE』OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/offtake_official

『OFF TAKE』OFFICIAL TikTok

BREIMEN OFFICIAL SITE

https://www.brei.men/