M!LK新曲「アイドルパワー」PV公開！ライブ映像を中心にリハーサルやレコーディング風景などありのままの姿を凝縮

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

M!LKが、新曲「アイドルパワー」のOfficial Promotion Videoを公開した。

■M!LKのこれまでから最新の姿まで一気に体感

「アイドルパワー」は、M!LKの最新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル。“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと押すエールソングとなっている。

楽曲には、「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト、そしてM!LK自身もまた“アイドル”という存在から力をもらっているという想いが凝縮。さらに「あなたも誰かのアイドルである」というメッセージが込められ、聴く人それぞれの日常に光を届ける“きらめきソング”に仕上がった。

そんな本作のビデオは、メンバーが円陣を組む印象的なシーンからスタート。これまでのライブ映像を中心に構成されており、真剣な表情のリハーサルやレコーディング風景、和気あいあいとした日常の素顔から、時に悩み葛藤する姿、ライブ制作の舞台裏まで、彼らのありのままの姿が凝縮されている。

さらに、現在開催中のファンミーティング『み！るきーず感謝祭2026 ～爆裂ホームパーティー～』にて、「アイドルパワー」を披露した際の最新ステージ映像も組み込まれており、約4分間の映像を通じて、これまでの歩みから最新のM!LKまでを一気に体感できる、等身大の魅力が詰まった一作となっている。

「アイドルパワー」は、4月27日にデジタルリリース後、4月27日付のオリコンデイリーストリーミングランキングおよびオリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングにて堂々の1位を獲得。さらに、大ヒット曲「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」も同日付オリコンデイリーストリーミングランキングにて2位・3位にランクインし、トップ3を独占する快挙を記録した。さらに、ビルボードにて5月6日公開急上昇ソング・チャート“JAPAN Hot Shot Songs”にて1位を獲得するなど、リリース当初から勢い止まらず、話題を呼んでいる。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイドルパワー」

https://MILK.lnk.to/IDOLPOWER

2026.05.06 ON SALE

Blu-ray＆DVD『M!LK 11th Anniversary Day～爆裂11時間生配信～』

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/