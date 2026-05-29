5月29日までに、元HKT48でタレントの指原莉乃がInstagramを更新。オフショットを公開したが、その近影が話題となっている。

投稿には《とあるところに行ってました〜 また写真投稿しますね!》とつづられ、自撮り写真を添えていた。

「写真の指原さんは、ドット柄が入ったオフホワイトのトップスを着用していました。《このヘアスタイルは樹愛羅を真似しました》と、自らがプロデュースするグループ『＝LOVE（イコールラブ）』のメンバーである齋藤樹愛羅さんの髪型をモデルにしたと明かし、トップスと同じ柄が入ったシュシュで、髪をひとつにまとめたスタイルを披露しました」（芸能プロ関係者）

肩が大きく開いた、夏らしいスタイルを披露した指原。ガーリーな印象の強い彼女の姿には絶賛の声が集まるとともに、一部から心配の声も寄せられた。

《腕ほそ〜い》

《さっしーちゃんと食べてる?痩せてる》

露出するほっそりとした腕に、ファンは“やせすぎ”と感じたようだ。ここ最近の指原について、前出の芸能プロ関係者が語る。

「アイドル時代からほっそりとした印象でしたが、2019年ごろには、指原さん本人がXで《史上最強体重だったのでダイエットしてます》と告白していたことがあります。それ以降も、YouTubeや雑誌のインタビューなどでダイエット方法を公表し、ダイエット中のカロリーは1000から1400kcalまでに抑えることや、20時以降は固形物を口にしないよう気をつけるなど、具体的な内容を明かしています」

タレントとしてだけではなく、いまでは自分がアイドルをプロデュースする側としても、多忙を極めている。そうした環境の変化が、彼女の見た目の変化にもつながっているのではないかと、前出の芸能プロ関係者は続ける。

「現在、指原さんは『＝LOVE』、『≠ME（ノットイコールミー）』、『≒JOY（ニアリーイコールジョイ）』の3組のプロデューサーを務めています。メンバーたちへも自己管理を指導し、体型の変化には直接、注意を徹底するなどして、10kgの減量に成功したメンバーもいました。説得力のあるプロデュースをするためにも、自らの美への意識が高まっているのでしょう」

プロ意識が、ほっそりスタイルの要因のようだ。