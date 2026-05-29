現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が29日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代、守備の要でもあったアレックス・オチョア外野手を初めて見たときの驚きを明かした。

評論家時代の2003年4月、落合氏は東京ドームで見たアレックス氏の外野からの送球に「何という肩の強さと思ったね」と衝撃を受けたという。センターからホームに向かっての返球は「セカンドランナーを（ベースコーチは）簡単に回せないだろうな。いい選手を補強したな」と印象に残ったという。

実際の試合では「セカンドランナーをベースコーチが止めた」シーンを目の当たりにした。

そのオフに中日の監督に就任が決まった落合氏は「投手を中心とした守りの野球」をチーム方針に掲げただけに、アレックス氏の存在は大きかった。

打撃については「守備と相殺しちゃうと非常に貴重な選手なんだけども、もうちょっと爆発力があってよかった」と期待度が高かっただけに物足りなさを感じたようだが、「いろんな外国人が（日本に）来た中で、センターの守りに関して歴代も含めてナンバー1だと思う。あの肩は強烈だった」と称賛していた。