俳優の宮川一朗太（60）が26日放送のNHK・Eテレ「ハートネットTV」（後8・00）に出演し、がんを患う元妻を自宅で看取った際の思いを振り返った。

24歳だった1990年に同い年のフリーライターの女性と結婚。2人の娘をもうけたが、ケンカが絶えずに2005年に離婚した。その後はシングルファーザーとして子育てに奮闘。元妻と娘たちの交流は離婚後も続いていたという。

6年ほど前に元妻が乳がんであると知らされた。手術を受けたが抗がん剤治療はせず、その後再発して骨にまで転移。意識がもうろうとする元妻は「病院は嫌」と繰り返し、娘たちは母親を自宅に引き取って面倒を見ることを希望した。

葛藤する宮川は話し合いを重ね、長女の「私が面倒を見る」という言葉もあって23年3月に元妻を引き取ることに。「夕方ぐらいに彼女が車で運ばれてきてベッドに寝かされて。次の日起きたら長女が“もうちょっとダメかもしれない”と。呼吸がだんだん弱くなって看護の方に来ていただいて」と引き取った翌朝に体調が悪化したという。

別に暮らしていた次女に連絡。「今向かってるから、頑張れ、もう少し頑張れ」と元妻に声を掛けたがどんどん弱っていき、看護師から「脳が休まれようとされていますね」の言葉が。

「その時に、ああそうか頑張ってきたんだよなって。ずっとずっと病気と闘って頑張ってきたんだ、彼女は。今ここで“まだ頑張れ”って言うには何か違うなっていう気持ちになったんです」と当時の思いを回顧。「彼女が休もうとしている、これをもう受け入れようと。その中でだんだん呼吸が弱くなってふっとなくなって呼吸が止まったように思えた。最後に1回だけ“はあ〜”って大きく息を吸ったんですね、これが彼女の最期でした」と明かした。

長女とともに元妻を看取ったが「最後にまたもう1つ家族の輪になったような感じで…凄く穏やかに旅立っていきました。彼女の意識は分からないが僕らとしては幸せに旅立っていったんではないかと思う」と話していた。