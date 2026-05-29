インスタグラムを更新

24日に行われた中央競馬のG1・オークス（東京芝2400メートル）で、歴史的勝利を挙げた今村聖奈騎手。快挙から5日後の29日、自身のインスタグラムで1枚の写真とともに、ファン待望の“お知らせ”を投稿し反響を呼んでいる。

オークスを制したジュウリョクピエロとともに笑顔を見せる今村。穏やかな表情で馬と触れ合う様子が収められている。頭には濃紺のキャップを被っている。

今村は「多くの方からのご要望もあり、100勝記念キャップを再販させていただく事になりました！」と記して実際の画像を公開。「チャリティとしてもご協力頂けたら嬉しく思います！」と告知した。ファンからは歓喜の声が殺到している。

「再販！嬉しすぎる！」

「購入します！ 凱旋門賞も期待してます」

「素敵なコンビやわぁ 銀河一可愛い 購入させて下さい」

「買います〜！！」

「リクエストした甲斐がありました！」

「欲しい」

女性騎手初のクラシック制覇を果たした今村は、JRAの女性騎手としても初めてG1で勝利。昨年は美浦を拠点として武者修行し、年間22勝と持ち直した。



（THE ANSWER編集部）