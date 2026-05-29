◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス―中日（２９日・京セラドーム大阪）

オリックスのショーン・ジェリー投手が５回２／３を６安打１失点、９奪三振で降板した。１―１同点でリリーフにマウンドを譲り、３勝目はお預けとなった。

初回は３者凡退に片付けると、２回は２死から石伊に死球を与えたものの、無失点に抑えた。３回、２死から村松にこの試合初めての被安打となる遊撃内野安打を許すと、田中に左前へ運ばれて一、二塁のピンチを招く。それでも、続く板山を空振り三振に仕留め、得点は与えなかった。

１点リードの４回、２死から石伊に痛恨の左越えソロを献上。同点に追いつかれ、続くボスラーには中前へ運ばれたが、石川昂を見逃し三振に封じた。５回は３者凡退とした。

６回は２死から福永、石伊に連打を浴びて一、三塁のピンチを招いたところで、岸田監督は投手交代を決断。２番手・山崎がボスラーを中飛に仕留め、ピンチを脱した。

メジャー経験者の中では、史上最長身の２１３センチ右腕のジェリー。最速１５０キロの直球に多彩な変化球を織り交ぜて試合をつくった。