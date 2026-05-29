お笑いコンビ「千鳥」大悟が２９日、都内で綾瀬はるかとダブル主演する映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）の初日舞台あいさつに出席した。

カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、大悟も現地で行われた公式上映に出席。「初主演にしてカンヌね」と強調し、９分に及んだスタンディングオベーションを「一緒なんだろうけど、日本であんなに長い拍手を経験したことがない。（拍手が）５分を超えるとおもろなってくる。いつまで続くんだ。最初は感動、（途中から）いつまでやんねん、おもろいなってなる」と振り返った。

完成披露試写会時に約束した、綾瀬のエスコートにも成功。帰国後に色々な人から言われていたそうで「（綾瀬を支える）右手くらいあげられる。いかに大悟ができないと思われていたか」と苦笑い。手を差し出された綾瀬は「すごい紳士的に、ぴょこっと手を出してもらって。安心感があって、ちゃんと手を出されて偉いなと思った」とコメントし、大悟も「緊張で手がビシャビシャだった」と裏側を告白。これには場内から笑いが起こった。この日の登壇、降壇時にも綾瀬をエスコート。大悟も子役・桑木里夢からエスコートされていた。

◆「箱の中の羊」 是枝監督が原案・脚本・編集を手掛けたオリジナル作品。２年前に息子・甲本翔（かける、桑木里夢）を亡くした健介（大悟）、音々（綾瀬）夫婦が亡き息子の容姿、声をしたヒューマノイドを迎え入れる。再び家族として暮らし始める中で、亡き子への向き合い方の違いが夫婦の心の傷を浮かび上がらせていく。