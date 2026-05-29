King ＆ Princeドーム公演よりMCダイジェストのティザー映像を公開 永瀬廉の誕生日お祝いも収録
King ＆ Princeが6月24日に発売するライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、初回限定盤の特典映像「MCダイジェスト」のティザー映像が、きょう29日、グループ公式YouTubeにて公開された。
【動画】ゆるい空気感や息ぴったりの掛け合い…見どころ満載な「MCダイジェスト」ティザー
「MCダイジェスト」には、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤを巡った4大ドームツアーの各地でのMCパートがたっぷり収録されている。ライブパフォーマンス中の姿とは打って変わってゆるい空気感のトークや、2人の息ぴったりの掛け合い、さらに大阪公演でサプライズで行われた永瀬廉の誕生日お祝いシーンなど、見どころ満載の映像となっている。
「MCダイジェスト」全編は「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜【初回限定盤】」に収録される。今作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。
【動画】ゆるい空気感や息ぴったりの掛け合い…見どころ満載な「MCダイジェスト」ティザー
「MCダイジェスト」には、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤを巡った4大ドームツアーの各地でのMCパートがたっぷり収録されている。ライブパフォーマンス中の姿とは打って変わってゆるい空気感のトークや、2人の息ぴったりの掛け合い、さらに大阪公演でサプライズで行われた永瀬廉の誕生日お祝いシーンなど、見どころ満載の映像となっている。
「MCダイジェスト」全編は「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜【初回限定盤】」に収録される。今作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。