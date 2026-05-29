M!LK、新曲「アイドルパワー」でグループの軌跡＆ありのままの姿を凝縮 最新プロジェクトの幕開け飾る
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、最新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー (Official Promotion Video)」を、きょう公開した。
【写真】寄り添い合う…山中柔太朗＆吉田仁人
「アイドルパワー」は、2026年、“日本を元気に！”というテーマのもと制作されたエールソングとなっている。楽曲には、「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト、そしてM!LK自身もまたアイドルという存在から力をもらっているという想いが凝縮。さらに「あなたも誰かのアイドルである」というメッセージが込められ、きらめきソングに仕上がっている。
本作のビデオは、メンバーが円陣を組む印象的なシーンからスタート。これまでのライブ映像を中心に構成されており、真剣な表情のリハーサルやレコーディング風景、和気あいあいとした日常の素顔から、時に悩み葛藤する姿、ライブ制作の舞台裏まで、彼らのありのままの姿が凝縮されている。さらに、現在開催中のファンミーティング「み！るきーず感謝祭2026 〜爆裂ホームパーティー〜」にて「アイドルパワー」を披露した際の、最新ステージ映像も組み込まれている。
「アイドルパワー」は、先立って4月27日にデジタルリリース後、4月27日付のオリコンデイリーストリーミングランキングおよびオリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングにて堂々の1位を獲得。さらに、大ヒット曲「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」も同日付オリコンデイリーストリーミングランキングにて2位・3位にランクインし、トップ3を独占する快挙を記録した。
【写真】寄り添い合う…山中柔太朗＆吉田仁人
「アイドルパワー」は、2026年、“日本を元気に！”というテーマのもと制作されたエールソングとなっている。楽曲には、「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト、そしてM!LK自身もまたアイドルという存在から力をもらっているという想いが凝縮。さらに「あなたも誰かのアイドルである」というメッセージが込められ、きらめきソングに仕上がっている。
「アイドルパワー」は、先立って4月27日にデジタルリリース後、4月27日付のオリコンデイリーストリーミングランキングおよびオリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングにて堂々の1位を獲得。さらに、大ヒット曲「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」も同日付オリコンデイリーストリーミングランキングにて2位・3位にランクインし、トップ3を独占する快挙を記録した。