きょうから、気象庁による新しい防災気象情報の本格的な運用が始まりました。これを受けＫＮＢでは、いざという時に正確な情報を迅速に伝えられるよう、災害の発生を想定した訓練を行いました。



武道アナウンサー・上野アナウンサー

「危険な場所にいる方、早めの避難を心がけてください」

「ここで新しい情報が入りました。レベル４大雨危険警報が富山市全域、滑川市、射水市、高岡市に発表されました」





この訓練は、きょうから運用が始まった新しい防災気象情報に合わせて行ったものです。これまでの防災気象情報は、大雨や土砂災害、河川の氾濫など情報が多岐にわたり、避難のための警戒レベルとの対応がわかりにくいという課題がありました。新しい防災気象情報では災害の種類と５段階の警戒レベルが整理されています。きょうの訓練では、浸水や土砂災害などの危険度分布を示す「キキクル」や、国土交通省の河川カメラの映像を使いながら、放送体制や連携の手順を確認しました。気象予報士の平島さんです。今ほどお伝えしたように、新しい防災気象情報の運用開始を受けて私たちも訓練を行っています。ここからは、実際に大雨などの災害が発生したとき私たちＫＮＢがどのように伝えるか、平島さんと一緒に解説していきます。新しい防災気象情報の大きな特徴は「レベルの数字」と「警報などの名称」を組み合わせて発表することです。こちらは、気象台から警報や注意報が発表された場合、ＫＮＢテレビで表示する画面のサンプルです。「特別警報」は黒、「危険警報」は紫など、それぞれ警戒レベルと色が対応し、地域ごとに大雨や土砂災害などの情報を表示します。画面の左上にも注目してください。これまで富山市は「ひとつの地域」で発表されていましたが、きょうから３つに分かれます。・富山市平地・富山市山間部東・富山市山間部西の３つです。大沢野や細入など、合併前の旧市町村の区域で分けられるのですね。ところで、先ほどの画面で気になったのですが、暴風や大雪などの警報も表示されていますが、こちらはレベルの数字が付いていないんですね。それも今回のポイントです。今回の変更は、いち早く避難行動に移ることができるように考えられています。大雨や土砂災害など「危険な場所から立ち退く避難」が大事な情報は警戒レベル付き。一方で暴風や大雪の場合は、屋外へ出るとかえって危険を伴うため、頑丈な建物の中にとどまることが基本となります。そのため「外へ避難すべき情報」と「屋内にとどまるべき情報」を混同しないよう、今回のレベル化からは除外されています。河川の氾濫については、特別警報などが発表されるとこのような画面で表示されます。対象となるのは、黒部川、常願寺川、神通川、庄川、小矢部川の５つの河川です。その他の中小河川については「大雨の情報」としてお伝えします。続いて、時刻の右横に表示する場合です。ご覧のように警報レベルと色が対応し、地域ごとに今出ている情報が順番に表示されます。ＫＮＢテレビではこのようにわかりやすい表示を使いながら、そしてナレーションや、ＫＮＢラジオでは、「レベル５の大雨特別警報が富山市山間部東で発表されています」のように、どのような警報や注意報がどこに出されているのかわかりやすくお伝えします。そしてこれらの気象台の情報に加えて、ニュースやエブリィではＫＮＢが取材で得た情報などを交えながら、どの地域にどのような危険が迫っているか、できるだけ詳しくお伝えします。こちらは防災気象情報と合わせて活用できる「キキクル」です。市町村や河川などの地域よりさらに細かく対象を絞って、災害の危険度を把握することができます。また県内各所に設置された河川カメラの映像やＫＮＢの情報カメラなど、リアルタイムの映像を交えながら、災害や河川の氾濫などの危険がどの地域に迫っているかお伝えしていきます。そしてＫＮＢの取材班が現場で得た最新の情報もお伝えします。文字情報だけでは見えてこない実際の雨や風の強さ、自治体が開設する避難所など、さまざまな情報を交えてわかりやすくお伝えします。国は、新しい防災気象情報や「キキクル」をスマートフォンやパソコンで確認し、自発的に対策や避難行動をとるよう呼びかけていますが、土砂災害や河川の氾濫など緊迫した状況の最中では、誰もがスムーズに使いこなしたり、冷静に判断したりできるわけではありません。画面が小さくて見づらいというお年寄りや、操作に慣れていない方も多くいます。そのような時でもできるだけわかりやすく、皆さんの命を守るための情報を届けていきたいと思います。