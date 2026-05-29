立山黒部アルペンルートなどを運営する「立山黒部貫光」はきょう、今年３月期の決算を発表しました。国内客が好調に推移したことなどから、３期連続の増収増益、営業利益は過去最高となりました。



立山黒部貫光がきょう発表したグループ３社の連結決算は、売上にあたる営業収益が７９億１１００万円で、前の年度より７パーセント増え、過去２番目の売上となりました。営業利益は２３億５８００万円、経常利益は２３億４５００万円で、最終的な利益となる当期純利益は２５億８６００万円と、いずれも過去最高となりました。





３期連続の増収増益となった要因として見角要社長は、国際情勢が不安定な中で国内の旅行需要が回復したこと、中でも団体客が前の年に比べて１割以上増えたことなどを挙げました。利用しやすいＷＥＢきっぷやＳＮＳによる情報発信が功を奏したと見ています。立山黒部貫光は、立山黒部アルペンルートの入込数を２０３０年度までに９５万人まで増やすことを目指していて、今後５年間で１２０億円を投資し、施設の維持や更新、システムのリニューアルなどサービスの向上を行うことにしています。