人気モデル兼ポーカー美女が勝負どころで鋭いコール。直後の喜びリアクションが場を沸かせた。

【映像】人気急上昇中のポーカー美女、あどけなさと“真剣表情”のギャップ

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。和気あいあいとした雰囲気で始まった予選Dテーブルで、谷口彩菜が勝負師の顔を見せた。

この場面で谷口の手札はクラブとスペードの「KQ」。中川美優はダイヤとスペードの「J2」、すみれはクラブのスートハンド「J9」で参加した。フロップはクラブの「5」、スペードの「5」、クラブの「Q」。谷口はここで「Q」のペアを作り、1500点をベットした。クラブを2枚持つすみれは、あと1枚クラブが落ちればフラッシュが見える形。すみれがコールし、中川はフォールド。勝負は谷口とすみれの一騎打ちになった。

ターンはスペードの「3」。谷口がチェックすると、すみれは3500点をベット。フラッシュはまだ完成していないものの、ここで主導権を取りにいく強気な一手だ。谷口は表情を大きく変えずにコール。あどけない雰囲気とは裏腹に、勝負どころでは簡単に引かない。

リバーはダイヤの「6」。すみれが待っていたクラブは落ちず、フラッシュは完成しない。それでもすみれは1万5000点をベット。谷口のフォールドを誘う、かなり強めの一撃だった。

ここで谷口は、天を見つめて少し考えたあと、何かをひらめいたように「コールします」と宣言。勝利を確認すると、直後に「やった！」と笑顔を弾けさせた。一方のすみれは、読み切られた悔しさを表情ににじませた。

すみれが強く押し込み、谷口がそれを受け止める。ゆるい空気から一転したヒリつくような勝負に、視聴者からは「表情がいちいち可愛い」「ナイスコール」「ナイス彩菜」と反応が集まった。見た目のやわらかさと、勝負どころでの思い切り。そのギャップが詰まった、谷口らしい勝負強さが光るコール勝ちだった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）