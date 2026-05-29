JR西日本はことし秋から始まる「山口デスティネーションキャンペーン」に向けてSLやまぐち号など観光列車の運転計画を発表しました。



JR西日本は、10月から始まる山口デスティネーションキャンペーンに合わせ、SLやまぐち号のC57形蒸気機関車＝「貴婦人」の復帰を目指す考えを改めて示しました。



9月に試運転を行い、問題がなければ、10月3日のキャンペーン初日にあわせて復帰させたいとしています。





(JR西日本 飯田稔督広島支社長）「6年ぶりの復活ということになりますので、大変お待たせいたしました」さらに会見では、秋吉台での次世代モビリティ「eパレット」の実証運行も発表されました。大型ガラスを備えた車両が秋吉台やサファリランドを巡るもので飯田広島支社長は現在、JR美祢線で検討が進められているBRTとの連携に言及しました。（飯田稔督広島支社長）「未来に資するような、刷新感のあるBRTにしたいと思っていますこのeパレット次世代モビリティを組み合わせながら、このBRTの魅力をですね、さらに高めていけないか」JR西日本は、山陰線の観光列車の運転計画も示し、観光キャンペーンで県内の周遊促進につなげたい考えです。