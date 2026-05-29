本州で初めてとなるトキの放鳥がいよいよ、5月31日、石川県羽咋市で行われます。

絶滅の危機から放鳥までの歩み

絶滅の危機に瀕したトキがどうやって放鳥できるまでに至ったのか。そこには人工繁殖の成功、トキが生きていくための環境づくりなど、多くの人の熱い思いがありました。

日本の空を自由に飛び回っていたトキ。これは今から半世紀以上前の1962年に、石川県羽咋市の邑知潟で撮影されました。

トキは、明治から昭和の時代にかけて、食肉用やきれいな羽を求めての乱獲、水田への農薬散布によるエサ場の減少などが原因で激減しました。能登では羽咋市の眉丈山周辺と輪島市の州衛付近を行き来しながら生息していたようです。

トキ保護に捧げた101歳の人生

このトキの行動範囲を調べていたのが、石川県羽咋市の村本義雄さんです。

幼少期からトキをよく目にしていた村本さんは、トキが絶滅の危機にあることを知り保護活動に乗り出しました。

◇トキの保護活動に取り組む村本義雄さん…「トキの習性、食性、何を食べているかどんな生活をしているか徹底的に調べ上げないことに満足できなかった。トキに惚れ込んでしまった」

1970年、本州で最後に生息していたトキの「能里」が石川県穴水町で捕獲されました。

村本さんも立ち会う中、「能里」は繁殖の目的もあり、新潟県の佐渡トキ保護センターへ移送されました。

もう一度、トキが舞う日を夢見て

しかし翌年、「能里」は死に、トキは絶滅の危機に直面します。

人工繁殖で増やし自然界に放つ、国家プロジェクトが始まりました。1981年には、佐渡の野生のトキ5羽全てが捕獲され、人工繁殖が行われましたが、失敗に終わり頓挫します。

その後、中国で7羽の野生のトキが見つかったことを契機に、村本さんは「日中朱鷺保護協会」を立ち上げ、現地を20回以上訪れるなど保護活動に取り組み始めます。

村本さんは街頭に立ち、保護に必要な資金を募金活動で集めるなど支援も続けました。

日本で初めて「人工繁殖のヒナ」

こうした村本さんたちの活動もあり、1999年、中国からつがいのトキが贈られ、日本で初めて人工繁殖によるヒナが誕生しました。

◇トキの保護活動に取り組む村本義雄さん…「無事に孵化してくれて、健やかに育ってくれることを願っている。もう一度日本の空にトキが舞う日を願ってやみません」

27年ぶり 佐渡から飛び立つトキ

「今、飛び立ちました 27年ぶりに佐渡の大空にトキが舞いました」

その後、日本でも人工繁殖が順調に進み、2008年には佐渡で初めてトキ10羽が自然に戻すため放たれました。日本の空をトキが再び舞った瞬間でした。

◇トキの保護活動に取り組む村本義雄さん…「きょうは私の生涯で忘れられない感動の日です。放つ瞬間、涙でうるみました」

村本さんにとって長年の夢が大きく前進した瞬間でもありました。

全国で「分散飼育」始まる

さらに、全国の5か所では「分散飼育」も始まりました。鳥インフルエンザなどの感染症による絶滅を回避するため、トキを別々の場所で飼育し繁殖させるためです。

40年ぶりの里帰り

2010年には、能美市のいしかわ動物園にもトキがやってきました。実に「能里」の捕獲から40年ぶりとなる里帰りです。

翌年には生まれたヒナが佐渡へ送られ、野生に戻すための訓練を経て自然界に戻すというサイクルが確立していきました。

2022年5月、村本さんは自宅の敷地内に「国際朱鷺保護交流資料館」をオープンさせます。トキが安心して暮らすためには地元の理解が不可欠と考えたからです。

◇トキの保護活動に取り組む村本義雄さん…「トキを放す前に環境をトキがエサをあさる環境を十分に作ってもらいたい。そうしないと放鳥しても死んでしまう」

トキの棲む能登に エサ場を

石川県羽咋市のコメ農家・濱田栄治さんは今、トキのエサ場の整備に積極的に取り組んでいます。

◇コメ農家・濱田栄治さん…「トキがいなくなった原因の一つは農業にあると思っています。だから今は逆に自然界に戻すその手助け、農業を通じて手助けになればと考えている」

トキは1年を通してドジョウを中心にミミズや昆虫類をエサにしています。エサ場の整備を進める濱田さんは、田んぼの脇に「江」と呼ばれる水路を作りました。

◇コメ農家・濱田栄治さん…「あ！ドジョウ、いました。ドジョウ、掘っていたら土の中に隠れているんですよ」

「江」を作ることで水辺の生物が生息しやすくなるほか、田んぼの水を抜く夏にも生物の避難場所となります。

◇コメ農家・濱田栄治さん…「トキもエサがあるからということで、この地に居着いてくれるようになるのではないか」

一方、農薬や化学肥料を一切使わずにコメを栽培する「自然栽培」に取り組む農家もいます。しかし、この方法で困るのが稲から養分を奪う雑草が生い茂ることです。

ロボットも活用して

羽咋市のコメ農家、新田聡さんが「雑草」を防ぐために導入したのが、「アイガモロボット」です。

◇コメ農家 新田聡さん「田んぼをかき回すことによって泥がかき上げられ、水の中が濁る そうすると日光が下まで届かず雑草の発芽を抑制してくれる」

本州初のトキ放鳥が決定

2025年2月、環境省は本州で初めてとなる能登地域でのトキ放鳥を発表しました。

◇トキの保護活動に取り組む村本義雄さん…「皆がいっしょになってトキの放鳥をお祝いしてくれることが私は大変うれしく思う。私の目の明るい間に繁殖を見届けたいのが本音」

様々な人たちの取り組みでトキは今、500羽ほどが生息するまでに増えました。

石川を終のすみかに

人々の願いを込め、能登の空に再びトキが舞います。