歌舞伎俳優・尾上辰之助が、襲名披露公演「團菊祭五月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座）が千秋楽を迎えたことを報告し、父・尾上松緑との親子ショットを公開した。

尾上左近改め３代目尾上辰之助襲名した辰之助は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「團菊祭五月大歌舞伎、辰之助襲名披露千穐楽を迎えました。諸先輩方、関係者の皆さまのお力添えをいただき無事勤めきることが出来ました。明日からは三代目尾上辰之助として、地に足をつけて精進して参ります」と記し、父・松緑と、楽屋のれんの前で撮影したショットや、８代目菊五郎とのショットなどをアップ。⁡「今後とも皆さまには末長くご後援のほど、よろしくお願いいたします。八代目菊五郎のお兄さん、父と撮っていただきました」とつづった。

この投稿には、「どのお役も本当に素敵で、辰之助さんがとてもキラキラと輝いて見えました」「辰之助さんが本当に皆様から愛されてるなと感じた公演でした とても感動しました」「松緑さんとの貴重なツーショット素敵です」「華やかさと愛を感じる演目で本当にたのしかったです」「素敵なお写真ありがとうございます！松緑さんとのお写真ににっこりしてしまいました」などのコメントが寄せられた。