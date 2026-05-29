広島カープ・羽月隆太郎元選手 “ゾンビたばこ”使用で有罪判決

スポーツ選手をめぐる”薬物事件”が相次いでいます。

【画像を見る】“ゾンビのようになる”指定薬物「エトミデート」のリスク

男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎容疑者が大麻所持の疑いで逮捕。広島東洋カープの羽月隆太郎元選手は“ゾンビたばこ”を使用したとして有罪判決を受けました。

執行猶予中の羽月元選手は２８日、ＳＮＳでライブ配信を行い「自分を含めてカープ選手６人が“ゾンビたばこ”を購入していた」などと発言。事実関係は確認されていませんが、波紋が広がっています。

「ゲートウェイドラッグ」としての危険性も指摘されている大麻やエトミデート。

改めてそのリスクとは？まん延の可能性が考えられるワケは？湘南医療大学薬学部・舩田正彦教授、元警視庁刑事・吉川祐二氏ら専門家に聞きました。

ライブ配信で「他の選手も“ゾンビたばこ”購入していた」などと発言

“ゾンビたばこ”使用で有罪判決（拘禁刑１年・執行猶予３年）を受けた、広島東洋カープの羽月隆太郎元選手（２６）。２８日、ＳＮＳでライブ配信を行い現在の心境などを語りました。

”ゾンビたばこ”は知人から「シーシャのようなものだ」と言われ使用するようになったとした上で、「自分も含めて広島の選手６人が購入していた」と発言。その知人については「野球関係者ではない」「複数の野球選手と関係を持っている」と言います。

５月１５日に行われた裁判でも「周囲に吸っているカープ選手もいた」と証言していました。

今回の発言について広島東洋カープの鈴木球団本部長は「何もコメントすることはない」「こちらは調査しているし警察の捜査にも対応している」とコメントしています。

「危険性をはらんだ行為」ライブ配信での発言に疑問の声も

今回のライブ配信について、「危険性をはらんだ行為」「ここで言う必要もないのでは」とする見方も。

（越水遥弁護士）

「不確実な情報に基づいて何か言ったりしてしまうと、名誉毀損などの方向に転んでしまう可能性もある。危険性をはらんだ行為だと思います」

（元警視庁刑事 吉川祐二氏）

「内容について全く裏が取れていないような言動です。なぜこのようなことを言ったのか、私は疑問を持っています。言う必要がないのではないかと。警察の取り調べにおいて話すべきことで、ここで言う必要もないのではと感じています」

逮捕後の“時間稼ぎ”は「悪質で“捜査の攪乱”とも取れる」

羽月隆太郎元選手は逮捕後、数日間にわたって容疑を否認していました。その理由について次のように述べています。

▼（逮捕５日後から始まる）春季キャンプまで話をしなければ時間稼ぎできるだろう

▼（時間を稼げば）他の選手を捜査しても尿検査で陽性反応は出ないなと考えていた

（元警視庁刑事 吉川祐二氏）

「羽月元選手の発言について、私は『悪質』と見てしまいます。否認すれば捜査の手が鈍ってくる。ある意味『捜査の攪乱』とも取れる」

エトミデートと大麻「ゲートウェイドラッグ」としてまん延のおそれも

“ゾンビたばこ”とは指定薬物「エトミデート」が含まれた電子たばこで、短時間で強い多幸感が得られる一方、手足のしびれや意識障害といった深刻な症状を引き起こす恐れがあると言います。

「エトミデート」には国内未承認の麻酔薬成分が含まれ、意識障害・泥酔状態・手足のけいれんなどを引き起こし“ゾンビのようになる”ということです（湘南医療大学薬学部 舩田正彦教授）。

大麻もエトミデートも入手しやすく、吸入で使用するため抵抗感が少ないなどの理由で「ゲートウェイドラッグ」としてまん延しているおそれがあると舩田教授は言います。

＜大麻＞

▼多幸感 陶酔感 運動機能抑制 判断力・注意力低下など

▼若年からの使用で依存リスクが高まる

＜エトミデート＞

▼ “ゾンビ”のようになる以外にも

⇒長期使用で副腎機能障害のおそれ

▼１５分程度で効果が切れ

⇒繰り返し使用するため依存リスクが高い

（湘南医療大学薬学部・舩田正彦教授）

エトミデートは「周りで何が起きているか分かるレベルの麻酔」

羽月元選手は“ゾンビたばこ”について、「シーシャのようなものだ」と言われ使用するようになったと発言していますが、症状を自覚しないこともあり得るのでしょうか？

（元警視庁刑事 吉川祐二氏）

「自覚はできると思います。足元がおぼつかなくなるなど、動いている状態を自分で感知できます」

「エトミデートは麻酔の中で『笑気麻酔』と言われる部類です。例えば医者が麻酔を打った場合は言葉も何も聞こえなくなりますが、（エトミデートは）周りで何が起きているか分かるレベルの麻酔です」

「自分がどういう状態なのか、全く分からないということはない。それを楽しんでいるということもあります」

（2026年5月29日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）