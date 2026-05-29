バスケットボールBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025―26」が29日、都内で行われた。

レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）は宇都宮のガード、D.J・ニュービルが史上初の3年連続3度目の受賞となった。壇上で「チームメートには特に感謝を伝えたい。全ての時に自分を高みに押し上げてくれるよう戦ってくれたことに感謝したい。競い合う環境を提供してくれた。家族にも特別な感謝を伝えたい」と話し「6年プレーしている中でリーグ年々成長しタレントがいる中で受賞させていただいた。リーグの一部としていさせてくれたことに感謝している。これからも競技者として戦う。これからも精進していく」と語った。

レギュラーシーズンベストファイブには、ニュービルのほか北海道の富永啓生、仙台のジャレット・カルバー、リーグ初制覇した長崎のイ・ヒョンジュン、スタンリー・ジョンソンが入った。富永は「凄く光栄です。これからもこの賞に恥じないように全力でプレーして成長し続ける」と語った。

ベストディフェンダー賞には長崎の馬場雄大が2年ぶり2回目の受賞。「とても光栄に思う。ディフェンスにプライドを持っている」と語った上で「コーチングスタッフの皆さん、僕たちのために時間を費やしてくれたことを忘れません」などとチームに感謝を述べた。新人賞は渋谷のジャン・ローレンス・ハーパージュニアが受賞した。