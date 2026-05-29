兵庫・母娘殺害、逃走中の42歳男か　新映像を入手　事件発覚当日、30分の間に上着もカバンも別の色で現場近くを歩く姿

兵庫・たつの市で母と娘が殺害された事件で、指名手配されている大山賢二容疑者（42）。

FNNが新たに入手したのは、大山容疑者とみられる人物が事件が発覚した日に現場近くを歩く映像です。

事件が明らかになったのは5月19日午前10時半ごろ。

自宅で倒れていた田中澄惠さん（74）と娘の千尋さん（52）を警察官が発見したのです。

FNNが入手したのは、この日の午前中に現場近くの防犯カメラが捉えた映像。

黒い帽子をかぶった人物が歩いています。

約30分後、似た背格好の人物が同じ場所に現れますが、黒のかばんではなく白い袋を持ち上着の色も変わっていました。

田中さん親子が死亡したとみられるのは5月13日ごろ。

翌日、現場から程近いJR播磨新宮駅近くの防犯カメラに、大山容疑者とみられる人物が映っていました。

また5月16日の午後10時半ごろには、現場から約30km離れた兵庫・高砂市内で警察官から職務質問されたことが分かっています。

その現場近くの防犯カメラが捉えていたのが、こちらの映像。

職務質問が行われる3時間ほど前の午後7時40分ごろ、白いシャツに黒い帽子をかぶった大山容疑者とみられる人物が歩いています。

別角度のカメラでは同じ服装の人物が路上に立ち止まり、何度も辺りを見回しています。

ここから約3時間後に画面左からパトカーが現れ、交差点内に止まります。

そして数秒後には、警察官が画面右に走っていきました。

職務質問された大山容疑者は「人を殺した」などと話したといいます。

29日も広い範囲で行われている警察の捜査。

警察にはこれまでに290件以上の情報が寄せられていて、引き続き大山容疑者の行方を追っています。