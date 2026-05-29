2026年10月に配信のNetflixのドラマ「俺のこと、なんか言ってた？」。宮藤官九郎が脚本を手掛ける同作は、役所広司を主演に据え、"承認欲求"をテーマに描くヒューマンコメディだ。ロンドン・グローブ座で日本人初の主演を飾った主人公・高瀬川玄(役所)が、ある日突然、世界から忘れ去られてしまい、すべてを失い強制リセットされた人生で再起をはかる、というストーリー。ユニークな設定で展開される物語はもちろん、同じく宮藤脚本のドラマ「不適切にも程がある！」やNetflix「離婚しようよ」のプロデューサー・磯山晶との再タッグということもあって、期待せずにはいられない作品だ。

そんな中、ダウンタウンの浜田雅功が同作で16年ぶりのドラマ出演をすることも話題に。浜田は主人公のライバルという役どころを演じている。

浜田といえば、ダウンタウンとして長年一線で活躍し続けていることは誰もが知るところ。一方で、連続ドラマの後、映画化もされた「明日があるさ」や、血気盛んなチンピラのボスを演じた映画「昭和鉄風伝 日本海」など、ドラマや映画への出演歴も。そんな浜田が1998年に主演を務めたのがドラマ「ひとりぼっちの君に」だ。

浜田雅功、永作博美、子役時代の濱田岳が共演

叔母・遙子(加賀まりこ)の頼みで、コンビニエンスストア「ホリデーマート」の店長として大阪から上京してきた国松新太郎(浜田)。店で働いているのは、店員で離婚歴のあるキツイ性格の本多里美(永作博美)、アルバイトの東大生・吉川(石川太門)、同じくアルバイトの女子高生・千花(池田真紀)の3人。遙子に500万円の借金をしているため、渋々店長を引き受けた新太郎だったが、何事にも中途半端な"ダメ店長"で、里美とは顔を合わせれば言い合いばかり、そんな中、新太郎は度々店に来ては万引きしていく少年・日比野雄大(濱田岳)と出会う。ほぼ毎日のように雄大と顔を合わせるうち、彼の生意気さには辟易しながらも、雄大は新太郎にとって気になる存在になっていく。やがて新太郎は、雄大が古いアパートに住んでいることを知り、数日後の大雨の日、ふと思い立った新太郎は雄大の部屋を訪ねることに。その頃、雄大は風邪をひいて熱を出し、独りぼっちで寝ていた...。

■ダメな大人の典型...だけど憎めない！主人公・新太郎の優しさと成長を浜田雅功が好演

同作は、コンビニのダメ店長と、母親の愛に恵まれない少年の心の交流を描くハートフルドラマ。浜田が演じる新太郎は、遙子に500万円の借金があるにもかかわらず、店長の話を断った上でさらに200万円貸してほしいと言ったり、渋々引き受けた店長の仕事もやる気がなくいい加減だったりと、ダメな大人の典型のような男。しかし、熱を出して寝ている雄大を大雨の中、病院に連れて行き、翌朝訪ねてきた雄大の担任の教師・白石あずさ(純名里沙)を母親だと思い込んで平手打ちし、「雄大がかわいそうだ」と叱りつけるなど、どこか憎めない一面も。

やがて2人は夏休みの間だけという約束で同居することになるのだが、そこで新太郎は雄大の万引き癖が、親に捨てられた彼なりの生きる術だったことを知る。親がいない少年の心境を察した新太郎は、時に優しく時に厳しく雄大の面倒を見ながら、自身も人間として成長を遂げていくわけだ。そんな新太郎の成長を、浜田がコミカルさも交えながら好演している。

また新太郎とは対照的に、店を切り盛りするしっかり者の里美を永作が演じている。2人は顔を合わせれば張り合い、言い合いになるのだが、そのテンポの良いやり取りも魅力の1つ。思わずクスっと笑ってしまう、自然体の掛け合いを楽しんでほしい。そして、少年・雄大を演じた濱田は当時10歳で、同作がデビュー作となった。後に個性派俳優として存在感を放つことになる濱田の、少年時代のフレッシュな演技にも注目だ。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

ひとりぼっちの君に

放送日時：2026年5月31日(日)13:00〜 全話一挙放送

チャンネル：TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：浜田雅功、永作博美、濱田岳、石川太門、池田真紀、伊藤裕子、純名里沙、蟹江敬三、加賀まりこ ほか

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