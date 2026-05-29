運用が始まった新しい防災気象情報で、高潮については、黒部市から朝日町にかけての下新川海岸が全国で初めてより高い精度で予測を行う対象となりました。

かつて高波の被害を受けた入善町で、地元の人がどう備えているのか、助田記者がお伝えします。



助田記者

「入善町芦崎地区です。きょうは穏やかな海ですが、２００８年、高波が地区を襲いました。新しい防災気象情報は、災害が起きたときに避難を適切なタイミングで判断するために重要な役割を果たします」





「来ました来ましたよ！うわーすごい波！」２００８年２月。主に冬場に発生する富山湾特有の高波「寄り回り波」により、県東部を中心に大きな被害が出ました。入善町の芦崎地区では、波が堤防を越えて集落に流れ込み１人が死亡、住宅１１棟が全半壊となるなど、およそ３５０の建物が被害を受けました。入善町芦崎地区 志摩博邦さん「洗濯機とか冷蔵庫とか、あとプロパンガスのガスボンベとかタイヤとか、いろんなものが流れてきて」芦崎地区に住む志摩博邦さんです。堤防から２００メートルほど離れた自宅の前の道路は当時、川のようだったといいます。より被害の大きい場所に手助けに向かいましたが、地区の様子は一変していました。入善町芦崎地区 志摩博邦さん「ここがね、最初見たときびっくりしました。何かと言ったら、土砂がね、山のように盛り上がっているんですよね。相当な土砂が入ってきたという感じだった。その土砂を乗り越えて、困っている家にスコップを持って行った」「ここらへんに１軒あって。ここらへんに１軒あったんかな。ここに納屋とか、会社の事務所みたいなのがありましたね」堤防沿いでは、今も空き地になっている場所も。こうした災害による人への被害を未然に防ごうと今回始まったのが、新たな防災気象情報です。「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」この４つの災害について、警戒レベルを５段階ではっきり示し、避難のための行動を呼びかけます。このうち「高潮」について、入善町を含めた「下新川海岸」では、過去の教訓を生かした予報が行われます。国土交通省は片貝川の河口から新潟県境までの海岸を、全国で初めて「高潮予報海岸」に指定しました。通常は潮位の予測により警報などが出されますが、寄り回り波が発生する下新川海岸では海岸の地形などを考慮した「波の打ち上げ高」の予測も反映し、より精度の高い予報を出すとしています。国土交通省は的確な避難の判断につなげたい考えです。芦崎地区では２００８年の高波のあと、堤防がかさ上げされ、さらに道路をはさんで２つ目の堤防も整備されました。しかし安全対策に完璧はありません。志摩さんは新しい防災気象情報を有効に活用したいと話します。入善町芦崎地区 志摩博邦さん「高潮警報とか高潮危険警報とか。危険警報が追加になったということで、ここらへんの住民の方が避難するかどうか迷うときがあると思うんですよね。これくらいならいいんじゃないかと。でもそういう警報ないしは危険警報が出たら迷うことなく避難できると思うんでね。それは本当にありがたいことだなと。有効に使っていければいいなと」避難を判断するためのレベルの情報は、高潮に加えて、大雨や土砂災害、河川の氾濫でも発表されます。ＫＮＢでは皆さんに分かりやすくお伝えしていきます。