ラグビーリーグワンは5月30、31日にプレーオフ準決勝（ともに秩父宮）を行う。29日は、31日に対戦する埼玉（レギュラーシーズン＝RS＝2位）と東京ベイ（同3位）が試合登録メンバーを発表し、両HCがオンライン会見した。

東京ベイは、負傷のLOルアン・ボタ（34）に代わってアキラ・イエレミア（24）が先発。WTB根塚洸雅（27）がスタートに復帰した。今季で引退するピーター・ラブスカフニ（37）がリザーブ入りした。

フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（HC）は「瞬間の場面でどれだけ勝ちきれるか」とキーポイントを挙げた。ともにディフェンスを持ち味とする対決。準々決勝のBL東京戦を3失点で勝ち上がっただけに「（埼玉戦も）プラン通りに遂行できるか」と話した。

プランの1つが、埼玉のキックへの対応だ。左脚付け根の負傷が癒えた根塚は「エアバトルで負けたくないし、WTBとしてはキックバトルでどれだけプレッシャーを掛けられるか」と話した。

自らの強みを「アジリティー（敏捷さ）とタフさ」と言う。ハイボールのチェイスとキャッチが持ち味の1つだ。埼玉のSO山沢拓、FB野口をはじめ「バックス全員が蹴ってくる。駆け引き勝負になる」と準備はしてきた。けがに悩まされた昨季を経て、コンスタントに試合に出場してきた今季は、日本代表候補にも復帰した。「埼玉にやりたいラグビーをさせない」と意欲を話した。

両翼のもう1人、木田晴斗（27）も、日本代表候補のWTBだ。今季は12トライを挙げ、準決勝に向けても「トライを取って盛り上げたい。（今季は）もっとできるところもあった」と満足はしていない。

その木田も「ハイボールのコンテストとディフェンス」を埼玉戦のカギに挙げる。「キックへの対応は大事。しっかりとプレッシャーを掛けていく」と、思いは根塚と同じだ。そのうえで「WTBの仕事の1つにトライがある。チャンスがあれば、強気にいきたい」。キックでエリアをとりにくる埼玉の戦術に対応しつつ、東京ベイの両翼がトライラインをうかがう。