映画『六人の嘘つきな大学生』や、時代劇シリーズ『SHOGUN 将軍』、朝ドラ『あんぱん』など話題作への出演が続く俳優の倉悠貴さん。19歳でのデビュー以来、着実にキャリアを重ねてきた。『ある日彼女のパンティーが、』（5月31日NHK総合、午後11時〜）でＮＨＫドラマ初主演を飾る。倉さんが演じるのは、主人公の並木想太。気になることがあると頭から離れなくなってしまう想太と、妻の優衣（山下美月）のちょっと変わった夫婦の日常を描いた作品だ。クセが強く独特の行動をする想太は周囲の言葉に傷つくことも。「普通について考えた」という倉さんに作品に込めた思いや役作りを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】パンティーを追いかけて川にたどりついた想太

* * * * * * *

「なんだこれは」

＜『ある日彼女のパンティーが、』は第49回創作テレビドラマ大賞受賞作品。想太は休職中の29歳。ある日、妻の優衣のパンティーが川に流されてしまう。想太はパンティーが気になって頭から離れなくなってしまい、夜中にパンティーを探しに行く。漫画家志望の優衣が、パンティー事件の顛末をエッセー漫画にしたところ、コンテストで入賞。優衣は想太のちょっと人とずれた部分を漫画にしていくが、どこかうしろめたさを感じている。想太は妻の役に立とうと、頭にカメラを付けて自分を撮影。自分の見たものを記録し始めるが――＞

ドラマのタイトルを聞いた時に「なんだこれは」と思いました。それくらいインパクトのあるタイトルですが、パンティーの話が出てくるのは前半だけ。後半は想太と優衣という夫婦のシンプルな成長ドラマ。

映像では、想太の頭上をパンティーが飛びますが、パンティーはＣＧで作りますから、演技をする時点では存在しない。

どういう撮影になるのか想像できなかった部分がありました。モノローグも多いので、現場で話し合いながら進めたんです。

まっすぐなところが魅力

＜想太のずれた行動の数々を「おもしろい」とポジティブに捉えて漫画にした優衣。だが、その意図に反して、ＳＮＳでは想太の行動が奇行として扱われる。想太が傷つく結果になってしまい…＞

想太はまっすぐな性格で嘘がつけないのが魅力。「優衣」と叫びながら、パンティーを追いかけて必死に走る。一直線なところがあるからこそ、優衣のパートナーになったと思うので、想太の純粋な部分は特に大切に演じました。

想太は仕事を休職した結果の専業主夫。台本には書かれていない背景も想像しました。きっと社会とずれていて、つらいことがたくさんあったはず。それでもまっすぐなままなのが想太の良さです。想太が衝動的に動いてしまう部分は、何らかの病気ではなく、あくまで個性と捉えていました。僕も想太の行動に共感する部分はあるから非現実的なキャラクターにはしたくなくて。

たとえば、家を出た後にガスの元栓が閉まっているのかな、とかすごく気にしてしまう時があります。僕は身振り手振りも多いし、歩き方が変だと言われたこともあるので、想太と自分を重ねてお芝居ができました。

「普通も個性」

＜劇中では、生きづらさを抱えた想太が、優衣に思いを吐露する場面も。優衣が、想太の良さを改めて実感する場面が描かれる。つらいことがあった時、そばにいてくれる人の存在や味方でいてくれる人の温かさが伝わってくる物語だ＞

想太を演じることで、「普通」や「個性」ということは何なのか、すごく考えました。普通の人も「普通」という個性がある。想太は自分のことを「変」だとか「おかしい」とか言います。あくまで想太のセリフとしてですが、「自分のことをおかしい」と言ったことで、僕自身もどこか傷つきました。

僕もこの仕事をしているので、いろいろ言われたり、書かれたりすることはあるし、それに一喜一憂してしまうこともあって。

今はSNSも発達しているし、「これを言ったらこの人がどう受け取るかな」と考えずに発言する人が増えたような気がしています。だからこそ、最近は生放送に出演することもあるので、言葉選びはすごく気を付けるようになりました。

夫婦の空気感を大切に



（『ある日彼女のパンティーが、』／(c)NHK）

撮影スケジュールがタイトだったので、現場でディスカッションする時間が少なくて。だからこそ、共演経験がある山下さんが優衣を演じられて、すごくやりやすかったですね。

想太と優衣は恋人同士ではなくて、「夫婦」というのも大事なポイントなので、山下さんとは、「２人ならではのノリ」みたいなものも大切にしようという話をしました。

例えば、気まずいと思っているかどうかは、顔を見ただけでわかるはず。だから、言葉ではないコミュニケーションや、喋らないでも平気でいられる無言の時間もあっていい。そんな風に夫婦の空気感を作りました。

想太と優衣の愛のカタチに胸がキュンとなる瞬間もある、パンチが効いているけれど、優しくてあたたかなドラマになりました。