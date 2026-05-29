原宿で「ドラゴンクエスト40周年記念展」開催へ！ 没入型アトラクションや展示コンテンツが登場
ゲーム『ドラゴンクエスト』の展覧会「ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE −まだ見ぬ冒険の舞台へ−』」が、7月17日（金）〜9月6日（日）の期間、東京・原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE、2階COVERで開催される。
【写真】めっちゃ楽しそう！ 没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」のイメージ
■オリジナルグッズも用意
今回開催される「ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE −まだ見ぬ冒険の舞台へ−』」は、没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、『ドラゴンクエスト』の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験をさまざまなコンテンツで楽しめる期間限定の展覧会。
メインコンテンツ「ドラゴンクエストVR RIDE」は、最新VRデバイス−Meta Quest3−とモーションシートを使用し、360度に広がる『ドラゴンクエスト』の世界を疾走するアトラクションで、キラーパンサーに乗って駆け抜ける広大なフィールドやモンスターとのバトルなど、ここだけの大迫力な没入体験を満喫できる。
また、エリアごとに展示コンテンツが登場。2階COVER・神殿エリアではシリーズ1作目となる『ドラゴンクエスト』がどのようにして生まれたのかをテーマに、堀井雄二氏の開発資料、鳥山明氏の原画、すぎやまこういち氏の楽譜、シリーズ40年の歩みを振り返る年表が展示される予定だ。
さらに、オリジナルグッズや40周年記念グッズを販売する「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」も開店。ラインナップには、本イベントで冒険を共にするホミータの「ぬいぐるみ」や、キービジュアルをデザインした「Tシャツ」など、ファン必見のアイテムが並ぶ。
【写真】めっちゃ楽しそう！ 没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」のイメージ
■オリジナルグッズも用意
今回開催される「ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE −まだ見ぬ冒険の舞台へ−』」は、没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、『ドラゴンクエスト』の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験をさまざまなコンテンツで楽しめる期間限定の展覧会。
また、エリアごとに展示コンテンツが登場。2階COVER・神殿エリアではシリーズ1作目となる『ドラゴンクエスト』がどのようにして生まれたのかをテーマに、堀井雄二氏の開発資料、鳥山明氏の原画、すぎやまこういち氏の楽譜、シリーズ40年の歩みを振り返る年表が展示される予定だ。
さらに、オリジナルグッズや40周年記念グッズを販売する「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」も開店。ラインナップには、本イベントで冒険を共にするホミータの「ぬいぐるみ」や、キービジュアルをデザインした「Tシャツ」など、ファン必見のアイテムが並ぶ。