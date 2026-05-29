「最高の指導者とともに働けたのは生涯の誇り」今季限りでシティを去るグアルディオラ監督へ、ハーランドが感謝のメッセージ「ボス、本当にありがとう」

「最高の指導者とともに働けたのは生涯の誇り」今季限りでシティを去るグアルディオラ監督へ、ハーランドが感謝のメッセージ「ボス、本当にありがとう」