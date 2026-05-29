「最高の指導者とともに働けたのは生涯の誇り」今季限りでシティを去るグアルディオラ監督へ、ハーランドが感謝のメッセージ「ボス、本当にありがとう」
ノルウェー代表FWが指揮官へ感謝のメッセージを記した。
マンチェスター・シティは現地５月22日、ジョゼップ・グアルディオラ監督が今季限りで退任すると発表した。
スペイン人指揮官は、2016年７月にシティの監督に就任。これまで６度のプレミアリーグ制覇やチャンピオンズリーグ優勝など、多くのタイトルをチームにもたらした。
この一報から５日後、22年にシティに加入し、現在はエースとして活躍するアーリング・ハーランドが自身のインスタグラムを更新。４年間指導を受けたグアルディオラ監督へ想いを綴った。
「教えることを決してやめなかった監督。こう言うのはおかしな話かもしれないけど、あなたは『偉大さ』を当たり前のことのように感じさせてくれた。ハットトリックや勝利、トロフィーを手にした後も、常に新たな教訓があり、新たな挑戦があり、到達すべき新たな高みがあった。そのメンタリティが、このクラブを永遠に変え、僕自身も変えられた。最高の指導者とともに働けたのは生涯の誇りだ。ボス、本当にありがとう」
この投稿に、かつてシティでプレーしたラヒーム・スターリングも反応。「世界最高だ」とコメントを寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】グアルディオラ監督とハーランドの２ショット！
マンチェスター・シティは現地５月22日、ジョゼップ・グアルディオラ監督が今季限りで退任すると発表した。
スペイン人指揮官は、2016年７月にシティの監督に就任。これまで６度のプレミアリーグ制覇やチャンピオンズリーグ優勝など、多くのタイトルをチームにもたらした。
この一報から５日後、22年にシティに加入し、現在はエースとして活躍するアーリング・ハーランドが自身のインスタグラムを更新。４年間指導を受けたグアルディオラ監督へ想いを綴った。
この投稿に、かつてシティでプレーしたラヒーム・スターリングも反応。「世界最高だ」とコメントを寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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