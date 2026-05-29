●週末は「真夏日」続出。入念な熱中症対策を

●来週前半は台風接近に伴い、少々荒れた空模様に

●今から防災意識をしっかり高めて過ごしましょう



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きょう29日(金)は西日本中心に、よく晴れたところが多くなりました。

この先も晴れのエリアに覆われる予想で、県内は週末も安定した空模様が続く見込みです。



よく晴れることで放射冷却の働きが強く、この週末朝は空気がヒンヤリと感じられそうです。

ただし、日ざしが届くとともに気温は一気に上がり、最高気温が30度を超える「真夏日」続出。

山口市内では32～33度まで上がり、夏本番の暑さとなります。週末はこまめな水分補給を徹底しましょう。





一方来週は台風の動向に注意が必要です。

現在日本のはるか南を北上中の台風6号ですが、来週2日(火)に沖縄付近を通過、その後進路を東よりに変えて九州南部から四国沖を進む見通しです。

この台風の影響により、来週は県内の空模様もガラッと変わります。





台風の接近に伴い、来週1日(月)の午後から3日(水)にかけて徐々に風の勢いが強まり、台風の北側に広がる雨雲が県内に流れ込む予想です。

進路が北側にずれると、さらに活発な雨雲が流れ込む可能性もあります。



また大潮の時期と重なっていることから、すでに高潮に関してはレベル1早期注意情報がでています。

きのう28日(木)から運用が開始された新しい防災気象情報ですが、来週は大雨の情報も出てくるかもしれません。

週末のうちに台風への心構えを高めながら、新しい防災気象情報の理解もしっかり深めていきましょう。





あす30日(土)も安定した空模様。日中は雲のほとんどない快晴のところも出てきそうです。

朝は空気がヒンヤリしますが、日中は気温が急上昇。

山口市内では最高気温が32度まで上がる見込み。その他の各地も30度目前まで気温が上がり、体力を消耗する暑さとなります。あす30日(土)も水分補給をしっかり行いましょう。





あさって31日(日)も日ざしがしっかり届くでしょう。

気温は一段と高く、最高気温30度超えの「真夏日」が続出。夏本番の暑さとなりそうです。

エアコンなど活用しながら、熱中症の対策は入念に行ってください。





来週は台風6号の接近により、少々荒れた空模様となりそうです。

週明け1日(月)の午後から天気が崩れ出し、2日(火)から3日(水)にかけて雨や風が強まる予想。また高潮にも注意が必要です。

このタイミングで新たな防災気象情報が発表される可能性もあります。

今から防災意識をしっかり高めて過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）