県内各地でサルが人を襲う事案が相次いでいます。



28日夕方、山陽小野田市で女子児童がサルに足をかまれケガをしました、さらに29日午前にもその近くで被害がでています。



警察によりますと28日午後5時半ごろ山陽小野田市山野井の長友交差点付近の路上を10歳未満の女子児童が1人で歩いていたところ、サル1匹に足を噛まれたということです。



女子児童は、左の足首や左足の親指付近を噛まれたほかはずみで転倒し、ヒザや額をケガしたということです。





付近では今月に入りサルの目撃情報が複数寄せられていました。（サルを目撃した人）「4日ぐらい前から来てたのではビワを取っていたから」「ビワをきょう 全部もいだ。あれがあるから来てる」さらに28日午前8時43分頃、女子児童が襲われた場所から30mほど離れた歩道で作業をしていた山口市に住む20代の女性が田んぼから突然近づいてきたサルに左足首付近を数回ひっかかれケガをしています。また、サルと女子児童の接触事案は下松市でも・・・警察によりますと28日午後4時10分ごろ下松市星が丘3丁目の路上を10歳未満の女子児童が歩いていたところ、体調50センチほどのサルにスカートをつかまれました。女子児童にけがはありませんでした。（サルを目撃した人）「わたしはそこでサルを見ました。みんなもサルだ！サルだ！と言って動物園のサルを見るような感じ…」近くでは、直前に別の女子児童がサルに襲われそうになる事案も発生しています。いずれの現場付近でも警察がパトカーを巡回させるなど警戒にあたっています。