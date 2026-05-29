中東情勢の影響が熊本県内でも続いています。



石油製品の資材高騰などでスーパーではトレーなどの仕入れ値がアップする一方、熊本県は初めて対策会議を開きました。



総菜や肉、魚などの販売に使われるトレー。石油由来の製品です。熊本市内のスーパーでは6月、仕入れ値が2割アップします。



このため、今のトレーを使い切った後は、仕入れ値が数円安い別のトレーに切り替えることにしています。





■みやはらZ 南熊本店 橋本憲明店長「ビニール袋も入りづらくなって、値段が上がっている状況」■ゴム手袋・ラップ・ラベルまで…中東情勢の不安定な状況が続く中店で使う資材への影響が止まりません。調理や包装に使うラップやゴム手袋、商品に貼るラベルも3割値上がりして、店ではラベルを貼る数を減らしたり、食材ごとに変えていたゴム手袋も、上からビニール手袋をはめたりして、コスト削減につとめています。

■吉田佳記者「さまざまな影響が出ているナフサ不足、レジを通った先にある場所でも、今後、影響が出るかもしれません」



買い物客が使うビニール袋にも仕入れ値アップや品薄の影響が出ています。この状況が続けば、袋の廃止を検討するということです。

■橋本店長「（仕入れ先から）第2弾・第3弾の値上げも覚悟してくださいと話があっている。早くいろんなことが解決することを祈っています」

こうした中、熊本県は29日、中東情勢の県内への影響を把握するため、対策会議を開きました。



熊本県は3月から県内17か所に特別相談窓口を設けていて、これまでに592件の相談が寄せられました。（3/23～5/15）



4月中旬から急増していて、ほとんどが資金繰りに関する相談だということです。



■自治体のごみ袋も

また甲佐町では、町指定のごみ袋が品薄になっているとして、市販の透明ごみ袋の使用を一時的に認めているということです。

6月からは、山江村でも同じような措置がとられます。



■木村敬知事「数か月先を見越した不安が大きく広がっているのではないか。国の補正予算などの動きにしっかりと乗り掛かっていきたい」



熊本県は、今後も事業者からの情報収集を行い、6月上旬にも会議を開く予定です。