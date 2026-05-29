女優の岸井ゆきのが２９日までに自身のインスタグラムを更新。カンヌ国際映画祭での様子を公開した。

岸井は「カンヌ国際映画祭がおわりました。ワールドプレミアありがとうございました。『すべて真夜中の恋人たち』は、今まで作られた映画と同じように大切な作品です」と書き始め、映画祭での様子を複数枚アップ。「川上未映子さんの原作にこの映画に導かれたチームでカンヌまで来れたことがほんとうに嬉（うれ）しく、誇りに思います。作品が連れていってくれました」と感謝をつづった。

さらに「わたしは映画の大ファンだし、これからもそうで一生出会わなかったとしても心から好きだと言えるひとたちが、ご自身の最新作を携えてワールドプレミアのためにここにいて、わたしは俳優として、なんか意外とふつうに話していて、これはどういうことなのか。あきらかに圧倒されてしまって、状況としてはすぐに分かるような気もするが幼い心だけが追いつかず、受け止めたようでこぼれていき、素朴に、うれしい、でもすこし戸惑いました。はい。わたしもこの映画の一部であることを、もっとよく理解したいと思います」と長文を記した。

最後に「ここは出発点で、この映画がどんな旅をするのかはまだまだ未知数です。どうか世界中にいるたったひとりの特別なあなたに届きますように！」と、投稿を締めた。

この投稿には「ゆきのさんがカンヌの舞台に立っていること、本当に感動しました」「さいこうに素敵すぎます」「素敵な言葉を丁寧に紡いでこちらまで伝えてくれるゆきのちゃんが大好きです」などの声が寄せられている。