男子プロバスケットボールＢリーグの年間表彰式が２９日、東京・有明ガーデンシアターで行われた。個人表彰ではＤ・Ｊ・ニュービル（宇都宮）がレギュラーシーズン最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。３年連続３度目の受賞。１試合平均１９・０点の得点力に加え、６・４アシストはリーグ１位。クラブの東地区優勝に大きく貢献した。

今季から北海道に加入した、２４年パリ五輪代表の富永啓生はベストファイブに選出された。全体６位の１試合平均１９・５点をマーク。日本人選手では最上位となった。持ち味の３ポイントシュート成功率は３５・６％。フィールドゴール決定率は４６・６％だった。東地区５位、ワイルドカード争いでも５位と、チーム初のチャンピオンシップ進出はあと一歩届かなかったが、Ｂリーグ１年目から存在感を示した。特別表彰として最優秀インプレッシブ選手（ＭＩＰ）にも選ばれた。

チャンピオンシップで初優勝を遂げた長崎からは李賢重（イ・ヒョンジュン）、スタンリー・ジョンソンがベストファイブにともに初選出。李は４７・９％でベスト３Ｐ成功率、アジア特別賞も獲得した。馬場雄大は２年ぶり２度目のベストディフェンダー賞を手にした。

◆主な表彰選手

▽レギュラーシーズン最優秀選手 Ｄ・Ｊ・ニュービル（宇都宮）

▽レギュラーシーズンベストファイブ 富永啓生（北海道）、ジャレット・カルバー（仙台）、Ｄ・Ｊ・ニュービル（宇都宮）、李賢重、スタンリー・ジョンソン（ともに長崎）

▽ベスト６ｔｈマン スタンリー・ジョンソン（長崎）

▽新人賞 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（ＳＲ渋谷）

▽ベストディフェンダー賞 馬場雄大（長崎）

▽ベストダンクシュート賞 アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）

▽レギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手 富永啓生（北海道）