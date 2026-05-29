ドル円１５９円台前半で静観、介入額は１１兆円上回る＝ロンドン為替



注目の外国為替平衡操作実施状況（4月28日-5月27日）が財務省から公表された。為替介入額は11兆7349億円と、月次ベースで過去最大の為替介入となった。市場では10兆円程度との観測が広がっていた。ただ、ドル円相場は目立った反応を示さず、159.30付近での揉み合いが続いている。



市場では予想を上回る額の場合、大規模介入にもかかわらず短期間で円安方向に戻した、との見方と、大規模介入で当局の介入に対する強い意思が示された、との両面の解釈が想定されていた。



USD/JPY 159.29 EUR/JPY 185.45 GBP/JPY 213.69

外部サイト