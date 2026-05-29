29日、世界で初めて卵から人間に育てられた完全養殖のウナギが発売され、ECサイトではすぐに完売となりました。そして注目の養殖技術には南伊豆の研究所の取り組みも貢献していました。



ひと目で胃袋をつかまれる。スタミナ満点のごちそうとして多くの人に愛されるウナギ。値段が安いものではないですが…その常識を覆すかもしれない世界初の取り組みが29日始まりました。



（イオン 土谷 美津子副社長）

「完全養殖ウナギについて一般向けの試験販売」





29日、イオングループのECサイトを見てみると・・・（増田大記 記者）「先ほど午前10時からサイト内で完全養殖ウナギの販売が始まっています」卵から人間の手で育てた”完全養殖”のウナギをかば焼きに加工して試験販売する試み。値段はサイズによって変わりますが、1尾5000円程度。少し割高に感じるかもしれませんが…（イオン 土谷 美津子副社長）「今までに投資した額が何年もやってますのでそれを全部回収するとなると、1尾が何十万、何百万でも足りないような額だと思います」イオンのECサイトでは販売開始から短時間で完売となりました。そもそもウナギは、卵からレプトセファルス、シラスウナギ、クロコ、成魚へと姿を変えながら成長します。この過程のなかで、通常の養殖は、天然のシラスウナギを捕まえ、それを成魚まで育てます。しかし、天然のシラスウナギ漁は年によっては厳しい不漁となり、ウナギが高騰することも・・・一方、”完全養殖”は成魚から卵を産ませ、人工的にふ化させるため、天然資源を守りつつ安定的なウナギの供給につながる技術なのです。”ウナギの完全養殖”の研究の一部は南伊豆町にある「水産技術研究所」でも行われていました。（研究員）「技術的にはそこまで来ているんですけれども、皆様の口に届けようと思うとかなりの数のウナギを育てないといけない」2024年に取材したときにはすでにシラスウナギの量産技術の開発が進められていました。ここでは生まれたばかりの時に与えるエサや大量飼育する容器の開発なども行ってきました。実は、完全養殖自体は16年前には成功していたものの、10年前の時点で、シラスウナギ1尾を育てるコストは「4万円」と高額。その後も、官民連携で研究が進み1尾あたり「1800円」まで抑えることに成功していて、その結果、きょう（29日）から世界初の試験販売が可能となったのです。コスト削減のカギとなったのはエサです。10年前には、アブラツノザメというサメの卵をベースにした餌を使用していてとても高額でした。しかし今、改良を重ね、より安い鶏卵などを使うことでコストを下げることに成功したといいます。さらに「生存率」を高めてきました。天然資源を守りつつ、漁獲量に左右されることなくウナギの安定供給が可能となる”完全養殖”プロジェクト。今後、量産化や低コスト化が実現し、”お手頃価格”のウナギが食卓に並ぶ日も遠くないかもしれません。＜スタジオ＞（徳増ないるアナウンサー）完全養殖のうなぎですけども、白井さん美味しそうでしたね。（コメンテーター 社会起業家 白井智子さん）これは本当に夢が広がりますよね。日常的にもちょっとね、頻繁にうなぎが食べられるようになると思うと。おいしいし、あとなんか元気つきますよね、うなぎいただくとね。（徳増アナ）そうなんですよね。このうなぎの完全養殖の研究開発を進めてきました水産研究教育機構によりますと、今回の試験販売は「市場がなければ技術は普及しない」という考えのもと、将来の量産化を見据えて行っているものだということなんです。そしてこの一尾を育てるコストとしましては、現在１尾およそ1800円のものが、将来的には一尾800円にすることを目標としています。そうすれば販売価格も今よりも安くなってくるかと思いますけども、これ広がっていくと本当に白井さんいいですよね。（白井さん）そうですね、やっぱり静岡でうなぎいただくと本当に美味しい気がするので、,今年も夏はいただきたいと思っています。（徳増アナ）津川さん、やっぱり日本の食文化を守っていくためにも、というところもあると思いますが。（コメンテーター 元衆議院議員 津川祥吾さん）そうですね、国際会議のワシントン条約締結会議って去年だったと思いますが、ニホンウナギも規制かけようかという議論があったじゃないですか。結果的にはセーフだったのでよかったんですが、ヨーロッパのウナギはもう規制かかってますので、日本のうなぎ文化をしっかり守っていくという意味で、もうこういった完全養殖の技術がね普及していくといいなと思いますよね。（徳増アナ）そうですね、絶滅危惧種にもなっているということで資源保護の観点からもたくさん私たちが価値を知って食べることで、きっと市場が出来上がって、よりコストも安くなっていくのではないかと思います。ありがたくウナギいただきたいですね。