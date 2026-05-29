気温がぐっと上がった静岡県内。静岡市内の気温計は午前中から31℃に。



29日の県内は、川根本町で33.5℃、佐久間で32.2℃を記録するなど、県内12地点で30℃を超える真夏日となり、8地点が5月の観測史上最高気温を更新しました。



そんな中、静岡市では･･･



（高山基彦アナウンサー）

「今日は日差しが強くて、ちょっと日向にいるだけで服がすぐ熱くなって体感気温がグッと上がります。暑さから逃げられない状況です。」





県内ではきのう（28日）の最高気温との差が10度以上のところもあったようで…（焼津市在住）「昨日は寒かったりとか、気温の上下があるから、ちょっとしんどい疲れがたまる」（静岡市在住）「暑いです。台風が来る前にもう夏が来ちゃった感じ。日差しがあるところだとジリジリ焼ける感じがする」そして暑いと食べたくなるのが、、かき氷！ こちらのかき氷店には平日にも関わらず、多くの人が！（20代社会人女性）「今日がことし1発目です！あまりに急に暑くなっちゃったから、やっぱりかき氷食べたくなっちゃって。」（30代社会人男性）「最初のスタートラインがこれ。体冷やしてこれから遊びに行こうかと思っています。」一方、焼津市の中学校ではグラウンドに日差しが降りそそぐ中、体力テストを終えた生徒たちが走って向かった先には…オリジナルのミスト発生機！これは、焼津市の教育委員会がグラウンドで活動するときの生徒の安全を確保しようと実験的に設置したものなんです。（中学生）「涼しくて、熱中症予防になっていいと思います。」「最近外に出ることがたくさんある.このミストで“北極”を感じられていいと思う。」生徒や教員のアンケートの結果を踏まえ、今後の暑さ対策に生かしていくということです。こちらは真夏日となった浜松市。四季折々の花が楽しめる“フラワーパーク”では色とりどりのアジサイが見ごろを迎えていました。（来園者）「5月初旬に来たときに比べるとずいぶん暑いです。」「もたないね。確かにね。」Q.大丈夫？「大丈夫ですよ。水分はしっかりとっていますから。」気温が一気に上昇する中、三方原台地で行われていたのが…（西尾拓哉 記者）「日差しが強いですが、風も強いきょうの浜松市内です。そんな中急ピッチで収穫が進められているのが特産の馬鈴薯です.。」県西部特産のジャガイモ「三方原馬鈴薯」の収穫です。大きく実ったジャガイモを手際よく土を払ってからケースへ。きょう（29日）は風もありましたがやはり“厳しい日差し”はこたえるようで…（収穫する人）「これからもっと暑くなってくると思うので、水分や塩分など熱中症対策をとりながらやっていきたいと思っています。」「日差しはとても強くて、だんだん体力的にも厳しくなっていますが、頑張って乗り越えたいなという気持ちです。」ことしは天候に恵まれ品質は上々の出来栄え。ただ、年々暑さが厳しくなる中、収穫のペースを早めているそうです。（三方原馬鈴薯の生産者 磯貝将大さん）「去年が6月入ってからの高温でジャガイモが非常に腐ってしまったんですよね。それもあって、ことしはなるべく早く収穫したい」一方、灼熱の太陽が照り付ける三島市では。（勝俣 宜彦 記者）「午前11時半を過ぎたJR三島駅前です、この時間手元の温度計を見ると30度を超える真夏日となっています。」駅前では、強い日差しを避けようと木陰に移動したり日傘をさすなどして暑さをしのぐ人の姿が多くみられました。気温が上がった三島市ですが“涼”を感じられる場所も… こちらは三島市を代表する清流、源兵衛川。富士山の伏流水が源流の源兵衛川では年間を通じて水温が15～16度となっていて気温が上昇したきょうは、川に足をつけて涼む人の姿も見られました。（韓国から来た女性）「思ったより冷たくてすごく涼しくなりました。きのう（日本に）着いたんですけど、すごく蒸し暑くてびっくりしました。」（東京都から来た女性）「すごくきれいで気持ちよかったです。都会にはないと思います絶対、こんなに人もいなくてくつろげる所はないと思います。」そして、熱海市にあるこちらの美術館には熱海市出身のあの人が！拍手の中で多くの人に迎えられたのは熱海富士！MOA美術館が新たに整備した庭園のオープニングセレモニーに招かれました。（熱海富士）「海も見られて花もいっぱいあって、こんな素敵な場所ほかにないと思います。」会場には日傘をさし、タオルを首にかけた多くのファンが。（熱海富士ファン）「関脇になってから初めて会いました」Q.これだけ暑くても見に来たい？「車で2時間かけてきた。見る価値あるから。これから夏で暑いけど盛り上げてもらいたい。」ハンカチで何度も汗を拭う熱海富士。それもそのはず。熱海市の今日の最高気温は29.6℃。7月下旬並みの暑さに。新しい庭園を歩く時にも熱海富士の手にはハンカチが！（熱海富士）「晴れてよかったです」Q.ハンカチ欠かせない？「急に暑い」Q.五月場所終わって静岡に来たのは？「初めてです」Q.よりによってこの暑さ「はい、でも雨予報と聞いてて」Q.晴れ男？「はい、そうかもしれない。雨男だったんだけど晴れてよかった。（植樹したが）しっかり根を張って相撲も特に基礎が大事なので、根を張って下積みしっかりして大きく育ってほしい。」