岐阜県下呂市では、中学生が大雨の中で避難する際の危険性を学びました。

【写真を見る】大雨で避難指示が出たら…中学生がVR＝仮想現実で疑似体験 豪雨災害時の危険さを学ぶ ｢リアルで怖かった｣ 岐阜･下呂市

生徒たちがゴーグルをつけて見ているのは、VR＝仮想現実の世界です。大雨が降って、住んでいる地域に「レベル4 氾濫危険警報」などが発表されたうえ、避難指示が出たというストーリー。

しばらく自宅にとどまっていると…



「浸水してきてる！」「急いで避難所へ行こう」





2020年の豪雨で大きな被害… 災害の危険を自分事に

中学生たちは徒歩や車など自宅から逃げる方法を選んで、豪雨の中で逃げる際の危険を疑似体験します。

中学生たちが住む下呂市小坂町は、2020年の豪雨で大きな被害が出ています。中学校では、災害の危険を自分事としてとらえてほしいと「リアルな体験ができる」VRに注目しました。



ちなみに「徒歩での避難」を選ぶと、目の前には車が流されてくる光景が…。

「リアルで怖かった」「避難指示が出たらすぐ逃げる」

この中学校の防災教室でVRが使われるのは、去年から2年連続。きょうは、1年生16人が仮想現実の中で避難を体験しました。

（中学1年）

「リアルで怖かった。実際に起きている感じがして危機感を感じた」

「情報を確認して、避難指示が出たらすぐ逃げる。家族でハザードマップを見て、どこに避難したらいいか確認したい」



生徒たちは、5月28日から新しくなった「防災気象情報」も学び、逃げるキッカケになる情報についても確認していました。