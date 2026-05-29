サッカー男子日本代表の久保建英選手が日本時間29日、公式SNSを更新。世界的歌姫シャキーラさんに「Thank you @シャキーラ!!!」と感謝のメッセージをつづっています。

久保選手は幼少の頃からスペイン1部バルセロナの下部組織で成長し、現在はレアル・ソシエダに所属するなど長年世界で活躍してきました。FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーにも選出され、その活躍が期待されています。

その久保選手が今回、インスタグラムのストーリーズで、世界的歌姫シャキーラさんとバーナ・ボーイさんが歌うFIFAワールドカップ2026公式ソング『Dai Dai』のミュージックビデオ(MV)の一部を紹介。そのMVは、ペレ選手やマラドーナ選手が登場するなど過去のW杯の名場面に始まり、リオネル・メッシ選手がリフティングしたり、キリアン・エムバペ選手が踊っていたり、ほかにもサッカー界のスーパースターとともに久保選手自身も出演しています。

このMVは、先日シャキーラさんが自身のインスタグラムで公開し、話題となっていましたが、久保選手が「We Are Ready!(準備はできている)」と英語で呼びかけるシーンも注目されていました。

久保選手は今回、自身が出演するMVを紹介するとともに、動画の下部にシャキーラさんをメンションし「Thank you @シャキーラ!!!」とつづり、感謝の気持ちも表しています。