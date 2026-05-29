リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、他人の結婚式にばかり出席しがちな徳田が『マテリアリスト 結婚の条件』（以下、『マテリアリスト』）をプッシュします。

参考：製作費は2倍以上、豪華すぎるカメオ出演も 『プラダを着た悪魔2』驚きのトリビア集

『マテリアリスト 結婚の条件』

本作は、『パスト ライブス／再会』のセリーヌ・ソンが監督を務めた、現代の婚活市場と男女の三角関係を描くラブストーリー。結婚相談所で働くルーシー（ダコタ・ジョンソン）は、“凄腕マッチメーカー”としてクライアントの相談に真摯に応え、ときに人の「市場価値」を冷静に数字で分析する「マテリアリスト（＝物質主義者）」として振る舞う。

冒頭ではそのルーシーがおしゃれな楽曲とともにニューヨークの街並みを颯爽と歩いていく。なんだか直前に観たアン・ハサウェイが出ている別の映画（＝『プラダを着た悪魔2』）を思い出すなとか思っていたら、ルーシーが通りすがりの男に「あなた独身？」と突然話しかけるので笑ってしまった。

“凄腕マッチメーカー”は見知らぬ人にも「ここだ」と思ったときには営業を欠かさない。

ニューヨークでバリバリ働くキャリアウーマンという点では『プラダを着た悪魔』っぽい設定を思わせるが、画面の作りはだいぶ異なる。『プラダを着た悪魔』のミランダ（メリル・ストリープ）が基本忙しなく移動し続けているのに対して、『マテリアリスト』の画面は色合い的にも画角的にもかなりおとなしい。じわりと動くトラッキングや長尺でシンメトリーな構図がやたらと出てくるので、視聴体験としてはだいぶ違ったものになるだろうなというのが印象だ。

実際、鬱屈とまではいわないまでもかなり内省的な展開が続いていく。大雑把に要約すれば、仕事も恋も微妙にうまくいかないダコタ・ジョンソンを中途半端な距離のカメラが淡々と追い続けているような映画だ。『プラダを着た悪魔』のような派手な達成とでもいうようなものはないのだが、その分微細な感情の動きと、登場人物が（痴話喧嘩で）極端に激昂した際の画面の揺れが生むコントラストを、じっくりと楽しむことができる。

主要人物は3人。ルーシーの他に彼女を取り巻くイケメンが2人登場して、その三角関係を軸に進行していく。1人はクリス・エヴァンス演じるジョン。ルーシーの元カレで、たまたま結婚式の場で再会してから連絡を取り合うようになる。30代の恋愛としてはおいしい設定だ。

もう1人はハリー （ペドロ・パスカル）という超絶金持ちのイケオジで、結婚相談所のスタッフからは“ユニコーン”と呼ばれる優良物件。マテリアリストであるルーシーは、ハリーに言い寄られて関係を持ってしまう。わざわざジョンと再会したあとにハリーとくっつくので、こちらとしてはそれなりの修羅場を期待するのだが、おとなしい映画なのであまりそういうことにはならない。

しかしハリーとくっついておきながら、仕事のミスで落ち込んだルーシーが連絡するのはジョンのほう。ジョンもジョンでわりと受け入れてしまう……というより未練を隠そうともしない。

スティーブ・ロジャースが復活するとかしないとかいわれているクリス・エヴァンスだが、本作で演じるジョンは37歳にして俳優志望のフリーター。あまりの貧乏暮らしからかつてのルーシーに愛想を尽かされてしまう。

それに、俳優として大成する道はないのだろうとどこか諦めを抱いていて、そんな自分を受け入れてしまっているようにも見える。いまだにシェアハウス暮らしの彼は、ズタボロの洗面所やキッチンに落ちていた同居人の使用済みコンドームに愚痴をたれるが、わずかに生き生きしている。淡白なテンションが作品を貫くなかで、このジョンのシェアハウスでのひとときはひときわ賑やかだ。

ともあれそんなジョンにも、やがてルーシーと復縁するかどうかといった展開が訪れる。結局ハリーとは別れたルーシーがジョンに接近。「君はおれとよりを戻したいのか？」と核心に迫る。ジョンはルーシーを愛しているというが、ルーシーはそれを受け入れられないでいる。ルーシーはマテリアリストである自分のことが嫌いだというのだ。マテリアリスト的価値観にとらわれたことでジョンを捨ててしまったことを、後悔してもいるようだった。

この2人の距離感は終盤で明らかになるだろう。

ところで、婚活市場に対する本作の視点はかなりシニカルだ。明らかに不釣り合いな条件を求める相談者（例：「大人」な女性がいいと言いながら20代じゃなきゃ付き合えないというオッサン）たちは、矮小な人物として笑いを誘う。「相談中」のダコタ・ジョンソンの苦笑と対話場面の切り返しもベタに笑える。

ただ、相談所の紹介した男性が、デート中に相手の女性へ暴行を加えてしまうという冗談では済まされない展開も描かれる。情報技術に支援されながら「ステータス（作中用語では「項目」）」で他人を測ってしまう態度への批判的姿勢も、ストレートながら丁寧な一作だ。（文＝徳田要太）