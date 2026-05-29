高校総体サッカー県大会の準決勝。神村学園 対 鹿児島、鹿児島城西 対 出水中央はいずれも魂が激しくぶつかり合う、熱戦となりました。



王者・神村学園に、初の決勝進出を目指す青の鹿児島高校が挑んだ準決勝第1試合。試合は前半3分、神村がコーナーキックのチャンスを迎えます。14番花城のキックに、チーム屈指の高さを誇る樽見が頭で合わせ、神村が先制します。





前半を1点リードで終えた神村は後半10分。伏原からのパスを受けた9番岡野が冷静に決め、リードを広げます。2点を追う展開となった鹿児島ですが最後まで諦めません。試合終了間際、コーナーキックの流れから神村のゴール前に迫ると、クリアボールを拾ってシュート。これが神村ディフェンダーの手に当たり、ハンドの判定。さらにレッドカードも出されます。PKを一度は神村のキーパー久保が止めますが、鹿児島がこぼれ球を押し込み1点差に迫ります。しかし、ここでタイムアップ。神村が2対1で逃げ切り、9大会連続の決勝進出です。(竹野楓太主将)「自分たちの攻撃的なサッカーで、相手を翻弄して、守るところは守って、0点に抑えて勝ちたい」6大会ぶりの決勝進出を狙う出水中央と、6大会連続の決勝進出を目指す鹿児島城西。先制したのは、白のユニフォーム出水中央でした。後半22分、7番西堂のロングスローから、9番山野が押し込み、待望の先制点を奪います。対する鹿児島城西は、失点からわずか1分後、エースストライカー9番境が決めて、すぐさま同点に追いつきます。試合はそのまま延長戦へ。延長後半3分、12番江藤のコーナーキックを、2年生の羽山がヘディングで叩き込み、城西が勝ち越しに成功します。延長までもつれ込んだ死闘は、鹿児島城西が出水中央を2対1で下し、決勝進出を決めました。(長渕禅主将)「（決勝は）最初から激しい攻防があると思うが、気持ち、ハードワークで上回って、勝ち切りたい」30日の決勝戦は神村学園対鹿児島城西。6大会連続で同じカードとなりました。試合の模様は午後2時半からKYTで実況生中継でお送りします。