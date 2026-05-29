志田未来、大ファン・FRUITS ZIPPERの推しメンバー明かす 金沢の神社で推しカラーのお守り探す
俳優の志田未来があす30日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）に生出演する。
【番組カット】金沢の観光名所で浴衣姿で食事を堪能する志田未来
31日に最終回を迎える『エラー』（毎週日曜 後10：15）で畑芽育とダブル主演を務める志田。初夏の石川県・金沢市でおいしいものとかわいいものを巡るリフレッシュ女子旅へと出かける。
旅の始まりは、金沢と言えばの「鼓門」。志田は「ドラマの撮影も終わったので、いっぱい食べて食欲を解放したいと思います！」と満面の笑みで旅の意気込みを語る。早速、市内のおにぎり屋さんへ。「朝は絶対お米派なのでぴったり！」と喜ぶ志田は、魅力的なメニューを前に選びきれず、3つのおにぎりを豪快にゲット。
続いて向かったのは、人気観光地・ひがし茶屋街。お麩の専門店で生麩饅頭に感激するやいなや、次は能登栗を使ったスイーツの店へ。「母と京都で食べて以来モンブランにドハマりしているんです」という志田、一口食べると衝撃的な美味しさに目を見開き「おいしい〜！ダイレクトに”栗”って感じ！」と濃厚な味に大興奮。さらに食べ進め、中に大きな栗が丸ごと入っているのを見つけると「豪華すぎるよ…」と一口でいただく。
夜は松尾芭蕉も愛したという山中温泉の宿へ。鶴仙渓を一望できる客室、そして風情あふれる露天風呂に「最高すぎますね」とウキウキ。お楽しみの夕食は、北陸の旬の野菜や海の幸、能登牛、さらには温泉水で炊いたご飯が並ぶ豪華な懐石コース。メインの「のどぐろ」を口に運ぶと、「うまみが”ぎゅっ”ではなく、”ぎゅう〜！”としてるんです！」と身振りを加えながら力説するお茶目な一幕も。
2日目は、今回で訪れるのは3回目だという大好きな「金沢21世紀美術館」や、金沢最古の歴史を持ち、縁結びで知られる石浦神社などを訪れる。志田が「絶対に来たかった」というこの場所は、「全48色、色とりどりのお守りが有名」で昨今は推しカラーのお守りを求めて全国から参拝客が集まる聖地。実は志田、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの大ファン。「大好きな松本かれんさんカラーのお守りを買って帰りたいんです！」と、ベビーピンクのかわいいお守りを探す。
【番組カット】金沢の観光名所で浴衣姿で食事を堪能する志田未来
31日に最終回を迎える『エラー』（毎週日曜 後10：15）で畑芽育とダブル主演を務める志田。初夏の石川県・金沢市でおいしいものとかわいいものを巡るリフレッシュ女子旅へと出かける。
旅の始まりは、金沢と言えばの「鼓門」。志田は「ドラマの撮影も終わったので、いっぱい食べて食欲を解放したいと思います！」と満面の笑みで旅の意気込みを語る。早速、市内のおにぎり屋さんへ。「朝は絶対お米派なのでぴったり！」と喜ぶ志田は、魅力的なメニューを前に選びきれず、3つのおにぎりを豪快にゲット。
夜は松尾芭蕉も愛したという山中温泉の宿へ。鶴仙渓を一望できる客室、そして風情あふれる露天風呂に「最高すぎますね」とウキウキ。お楽しみの夕食は、北陸の旬の野菜や海の幸、能登牛、さらには温泉水で炊いたご飯が並ぶ豪華な懐石コース。メインの「のどぐろ」を口に運ぶと、「うまみが”ぎゅっ”ではなく、”ぎゅう〜！”としてるんです！」と身振りを加えながら力説するお茶目な一幕も。
2日目は、今回で訪れるのは3回目だという大好きな「金沢21世紀美術館」や、金沢最古の歴史を持ち、縁結びで知られる石浦神社などを訪れる。志田が「絶対に来たかった」というこの場所は、「全48色、色とりどりのお守りが有名」で昨今は推しカラーのお守りを求めて全国から参拝客が集まる聖地。実は志田、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの大ファン。「大好きな松本かれんさんカラーのお守りを買って帰りたいんです！」と、ベビーピンクのかわいいお守りを探す。