紙ではなく髪への使用法がSNS拡散　“定番の文房具”糊の「アラビックヤマト」販売会社が警告「安全性保証できない」

定番の文房具として一度はお世話になった人も多い「アラビックヤマトのり」。

紙を貼り付けるための接着剤として長年、親しまれていますがここ最近、本来の用途とは異なる使い方が広がっています。

使うのは「紙」ではなく「髪」。

のりを前髪などにつけて髪形をキープする方法が、SNS動画などで拡散しているのです。

若者の街・原宿で話を聞いてみたところ、「体育の授業で汗とか乱れた時に、のりとかで直すとかだったら見たことあります」「コスプレの時に、もみあげのところアラビックヤマトで止めたことある」といった声が聞かれました。

中には実際に自身の前髪キープに使ったことがあるという高校生も。

高校1年生：

（Q.前髪に使ったことある？）1、2回だけ。ヘアセットでのり使うみたいな。固まるし代用みたいな感じで便利だから。

若者の間で本来とは異なる用途で使われている、のり。

これを受けアラビックヤマトを製造・販売するヤマト株式会社は、SNS上でアラビックヤマトのりが注目されていることをうれしく受け止めるとしつつも、本来の接着用途において安全性を確認しているが想定外の方法で使用された場合、安全性を保証することができないとの考えを表明。

そのうえで安心・安全に使うためにも、パッケージや説明書に記載された本来の用途で使用してほしいと注意を呼びかけています。