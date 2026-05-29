お笑いタレントの小籔千豊とお笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス・稲田美紀が２９日、大阪市内で行われた音楽フェス「ＫＯＹＡＢＵ ＳＯＮＩＣ ２０２６」（９月２１〜２３日＝インテックス大阪）の第一弾概要説明会見に出席した。

同イベントは２００８年にスタートし、コロナ禍で中止した時期があったものの、毎回大阪で行われている小籔主宰の音楽と笑いの融合をテーマにしたフェスティバルだ。今年の出演アーティストは、新しい学校のリーダーズ、サンボマスター。Ｍ―１優勝コンビ「たくろう」。ゲーム・ＦＯＲＴＮＩＴＥ（フォートナイト）ステージでは、プロゲーマー・Ｍｉｎｉｐｉｙｏ氏などが出演する。ポスターには、今年のアンバサダーに就任した「紅しょうが」の２人がミニバイクに乗ったイラストを覆面画家のロッキン・ジェリー・ビーン氏が手がけた。

小籔は出演アーティストや後輩芸人に「この人らのおかげで（イベントが）大きくなってる」と感謝を述べ、今年初めての試みとして「くまま」をあげ、フォートナイト出演者について「Ｍｉｎｉｐｉｙｏさんて方は、アジアで何回も優勝したフォートナイト界で激アツの男」と熱く語った。

お笑いコンビ「エルフ」の荒川、はる、「蛙亭」イワクラに次いで、２人をアンバサダーに選んだ理由について「僕がごはんに行ってる順番」とぶっちゃけ、アンバサダーに期待していることを聞かれると「ＳＮＳで『アンバサダーですねん』て言っていただければ、それでいい」と語った。

同イベントは、音楽とお笑い、フォートナイトのほかにグルメも楽しめるのが特徴だ。

熊元プロレスは「毎年、シャンプーハット・てつじさんの『宮田麺児』（つけ麺専門店）さんが来てるイメージがあるので、今年もあればうれしいな」と期待に胸を躍らせ、稲田は「クレープもみんな結構食べてた」と振り返った。

小籔は「茨城県のまぜそば屋さん『論露に不二』さんは、僕が番組で試食した史上、ベスト５に入るくらいうまかった。なんとか関西のみなさんにも（食べてもらいたいと思い）交渉して、初めは少し難しいと言われたんですけど、２年目『いいですよ』と言ってくれて、今年で３年目」と明かし、ほかに小籔の妻とのデートの思い出が詰まった「甲賀流」のたこやきにも太鼓判を押した。