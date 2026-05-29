ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」が２９日、神奈川・秦野市のクアーズテック秦野カルチャーホールで２年ぶりの全国ツアーの初日公演を開催した。２月１７日にドラムの真矢さん（享年５６）が死去して以降、初となるツアー。妻の石黒彩も鑑賞する中、初の地元凱旋ライブには１４００人が集結し、全１６曲を披露した。

真矢さんとともに再び一歩を踏み出した。メンバー登場前、モニターに真矢さんを含めた５人の写真が映し出されると、観客からは大きな声援と拍手が沸き起こった。真矢さんのまな弟子でありサポートドラマーとして加わった淳士も含めた５人が登場すると、「ＳＬＡＶＥ」などを披露。ＲＹＵＩＣＨＩは「もちろん、真矢の思いもここに連れてきている。今日は全員で盛り上がっていければと思います！」とシャウトした。

お別れの会から１５日。「ＬＵＮＡ ＳＥＡを止めないでくれ」という真矢さんの言葉を体現した。グループ結成日というメモリアルデーでもあるこの日、ツアー開幕の地となったのは、真矢さんを含め、メンバーの大半の地元・秦野。特に、真矢さんは同市の観光親善大使（はだのふるさと大使）を務め、市内最大のイベント「秦野たばこ祭」に毎年参加するなど、多くの市民からも愛されていた。

晴れの舞台に立つことはかなわなかったが、粋な演出がいくつも用意された。ステージ上には、真矢さんのドラムセットを設置。「ｉｎｓｉｄｅ ｙｏｕ」では、「真矢君のメロディーを流してみたいと思います」とＲＹＵＩＣＨＩが語ると、真矢さんのドラムセットが青く照らされ、モニターに故人が演奏する姿が映し出された。また、生前のドラムソロの映像が終わるのを合図に、「ＴＯＮＩＧＨＴ」を演奏。本編ラストの「ＵＰ ＴＯ ＹＯＵ」演奏後には、ＳＵＧＩＺＯが真矢さんのドラムセットにあるシンバルを何度もたたき、ＳＬＡＶＥ（ファンネーム）も音が鳴る度に「真矢！」と呼応する場面もあった。

アンコールでは、この日発売となった６年ぶりの新曲「ＦＯＲＥＶＥＲ」を初披露。同曲には真矢さんのドラムプレーが収録されていることも明かされ、ＲＹＵＩＣＨＩは「真ちゃんの思いと共に届けたい」とかみしめていた。

真矢さんの思いを乗せた約２時間半。Ｊは「秦野市の懐の深さで温かく迎えてくれる。これも真矢師匠のおかげです」。ＳＵＧＩＺＯも「真矢がいなければ今日は無かった。そこ（ドラムの場所）で最高に笑っていると思います。ねえ真矢」と語りかけ、感謝を口にした。形が変わろうともメンバーの魂とＳＬＡＶＥの愛はいつまでも不変。ＬＵＮＡ ＳＥＡはこれからも５人で音楽を奏でていく。（古本 楓）